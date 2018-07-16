Правительство планирует ежегодно направлять 5 млрд рублей на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста
Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Ранее с подобной инициативой выступили в ОНФ и в «Единой России». Так, народный фронт предложил сохранять рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет, а также ввести квоты для людей предпенсионного возраста в компаниях с госучастием.
Комментарии8
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aallttoo 16 июля 2018 | 16:37
Правительство планирует ежегодно направлять 5 млрд рублей на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста....
Это как раз пенсия за год всех расейских пенсионеров.
Сопрут со свистом
perestarok 16 июля 2018 | 17:05
aallttoo: "Это как раз пенсия за год всех расейских пенсионеров. "
Математику в школе прогугливали?
odobryam_s 16 июля 2018 | 16:40
Похоже, что вся эта паскудная кампания развернута только потому, что пришло время выхода на пенсию тех, кто откладывал деньги на "страховую пенсию". Все ими отложенное просрано и растранжирено, платить нечем, вот и страна родная приступила к своему любимому занятию - грабежу своих граждан....
orein51 16 июля 2018 | 16:43
топилины то пилят то распилят а в топках ни топилины не видят...
post_v 16 июля 2018 | 16:47
5 миллиардов рублей поделить на несколько миллионов "предпенсионного возраста"
= стоимость пары брошюрок для каждого будущего пенсионера + "оплата труда" тысяч чиновников, раздающих эти брошюры
racerx 16 июля 2018 | 16:54
Ой, да не ерзайте вы уже на пятой точке. Вы лишаете людей надежды. Шоры с глаз спали даже у недавно слепо доверявших вам людей. Если не знали, то знайте - вас просто ненавидят!
fikus74 16 июля 2018 | 16:56
в общем очередной распил - класно придумали, и не проверишь как денюжки потратили.
nehoroshiy 16 июля 2018 | 17:16
Погуглите: "востребованные профессии" то есть кем вы можете стать после 60 лет. И поймёте, что жизнь только начнётся.))