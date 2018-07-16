Правительство планирует ежегодно направлять 5 млрд рублей на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста....

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Ранее с подобной инициативой выступили в ОНФ и в «Единой России». Так, народный фронт предложил сохранять рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет, а также ввести квоты для людей предпенсионного возраста в компаниях с госучастием.