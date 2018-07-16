Казачьи формирования, получившие грант властей на 33 млн рублей, не привлекались для охраны порядка на акции 5 мая

Казачьи формирования, которые получили грант столичных властей на 33 миллиона рублей, не привлекались для охраны порядка на несанкционированной акции «Он нам не царь». Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь московского горкома КПРФ Надежда Веселова. При этом она сослалась на ответ из прокуратуры депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, подписанный прокурором Москвы Владимиром Чуриковым. В документе говорится, что мэрия заключила с казаками договор на проведение профилактических мероприятий в Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Никаких других соглашений с казаками мэрия не заключала.