Казачьи формирования, получившие грант властей на 33 млн рублей, не привлекались для охраны порядка на акции 5 мая
Казачьи формирования, которые получили грант столичных властей на 33 миллиона рублей, не привлекались для охраны порядка на несанкционированной акции «Он нам не царь». Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь московского горкома КПРФ Надежда Веселова. При этом она сослалась на ответ из прокуратуры депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, подписанный прокурором Москвы Владимиром Чуриковым. В документе говорится, что мэрия заключила с казаками договор на проведение профилактических мероприятий в Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Никаких других соглашений с казаками мэрия не заключала.
Комментарии25
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odobryam_s 16 июля 2018 | 16:35
Спрятали эту позорную алкашню от стыда подальше.... Во блин! Иногда и у власти голова работает!
danko1 16 июля 2018 | 16:38
Это сообщение следует понимать так, что мэрия Москвы не признала своё участие в преступлении, когда казаков привлекли к разгону акций.
cattt 16 июля 2018 | 16:40
Пьянь подзаборная - козлаки - опора царя-батюшки, чем более их будет, тем позорнее будет выглядеть власть бандитов!
vlastimil_popogrebski 16 июля 2018 | 16:59
cattt: молодцы казачки! Не посрамили честь мундира. Заодно совместили приятное с полезным
cattt 16 июля 2018 | 17:05
vlastimil_popogrebski: Неграмотная вонючая толпа, одетая в "форму" клоунов 19го века, конечно смотрится издевательски смешно в 21м веке.
xuato 16 июля 2018 | 16:36
Гибридые формирования для борьбы с собственным народом. Фарисеи.
dorin1987 16 июля 2018 | 16:39
То есть, ряженые клоуны просто так безнаказанно били людей. Потрясающе.
skier64 16 июля 2018 | 16:40
эксцесс исполнителя?
maik19_ 16 июля 2018 | 16:43
Казаки всегда наказывали врагов России ! Вот бы Пусек и их поддержантов казаки нагайками помудохали!
prade 16 июля 2018 | 16:48
maik19_: "Казаки всегда наказывали врагов России!"
Пусть тогда идут в Кремль. Враги России там и сидят.
physik 16 июля 2018 | 16:49
maik19_: Вы, как я вижу не в курсе вопроса.
Казаки, правда, краснодарские, как раз их били.
sparky 16 июля 2018 | 17:08
maik19_: Эти ряженые казачки всегда будут поддержантами тех, кто их содержит. Содержали Цапки, они мудохали население станицы. Будут другие содержать, отмудохают тебя, как бы ты не "быкал".
prade 16 июля 2018 | 16:46
Что-то не верится, что казаки избивали митингующих бесплатно. Никто бесплатно власть Путина защищать не будет.
cattt 16 июля 2018 | 17:08
prade: Нет, садистов и у ментов и козлаков хватает, они все будут в первых рядах разгонятелей.
sim202_ 16 июля 2018 | 16:47
Ага.
А эти у...бки вышли бесплатно людей пи...дить.
По зову отмороженной души.
Сказочники, б...дь!!!
ura_123 16 июля 2018 | 16:48
Если их не привлекали к "охране",то где посадки? Тем более многие казачки опознаны по фотографиям...
tag188 16 июля 2018 | 16:54
Нормально так налоги расходуются -- на гранты всяким ряженным.
Ну а тебе россиянин, предстоит все это неприглядство обрабатывать лишние 5 - 8 лет без пенсии :))
post_v 16 июля 2018 | 16:54
#ИХТАМНЕБЫЛО
yralez 16 июля 2018 | 16:55
Фыфсёфретеадокажитеихтамнет.
И стариков ограбил на плешивый со своей бандой, а сам народ захотел..
sbk 16 июля 2018 | 16:58
А те, что привлекались, на чистом энтузиазме "работали"?
sparky 16 июля 2018 | 17:01
"Ихтамнеты" московского разлива.
zhrv 16 июля 2018 | 17:20
Если то были "профилактические мероприятия", боюсь даже предположить, сколько будет стоить, и как выглядеть "наведения порядка"...
payalnick 16 июля 2018 | 17:25
Если никто не сел, значит людей бить МОЖНА!
dekadik 16 июля 2018 | 17:25
так они сами такие же
balkin 16 июля 2018 | 17:29
Называть это казачеством нельзя, а казаками - лишь в кавычках.
Не забираясь слишком глубоко в историю казачества, отметим, что казак - прежде всего и всегда воин. В истории XIX-XX веков казаки - еще и земледельцы, им выделялись земельные наделы ближе к границам России, предоставлялись иные "льготы" взамен готовности оперативно выступить в боевой поход. Со своим оружием.
Современное (ХХ века) казачество было вырублено практически под корень в первые же годы советской власти - то, которое эту власть не приняло. Принявшее - ассимилировано в колхозный строй.
Разумеется, потомки казаков живы, но они либо хлеборобы, либо воины. Обоих вариантов недостаточно для признания их именно казаками, статус которых двуедин: воин-хлебороб.
Как угодно, но иначе!
Про ряженых и говорить нечего: ни то, ни сё