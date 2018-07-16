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16:30, 16 июля 2018

Пресненский суд Москвы признал Андрея Попова, известного как «бог Кузя», виновным в создании секты

Как передает «Интерфакс», суд установил, что Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и  причинением вреда их здоровью. Ранее гособвинитель попросил приговорить Попова к семи годам колонии общего режима.

Комментарии

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cattt 16 июля 2018 | 16:37

Ужасть какая, на самого Бога руку подняли, на том свете им все зачтется.

banyi2 16 июля 2018 | 16:38

Либеройды ФАС! Чем Кузя от саетологов и свидетелей отличается? Надо митинг организовать.)

cattt 16 июля 2018 | 17:02

banyi2: Нам что гундяйка, что кузя, один черт!

grossalexis072018 16 июля 2018 | 17:03

banyi2: А чем Кузя отличается от организатора кружка рыболовов-любителей ? Тогда пора что то делать с последователями культа мумии на Красной площади ;))

dekadik 16 июля 2018 | 16:42

Правильно что признали виновным, у нас только один бог может быть...."Бог Путя".

stebinmaku 16 июля 2018 | 16:44

В колонии богу Кузе покажут кузькину мать..

gvs 16 июля 2018 | 16:47

А "бога Вову" когда судить будут? ))))

niknov 16 июля 2018 | 17:07

А чем православная церковь лучше? По моему такая же злая организация разводящая простаков.

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