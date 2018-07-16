Пресненский суд Москвы признал Андрея Попова, известного как «бог Кузя», виновным в создании секты
Как передает «Интерфакс», суд установил, что Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. Ранее гособвинитель попросил приговорить Попова к семи годам колонии общего режима.
Комментарии8
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cattt 16 июля 2018 | 16:37
Ужасть какая, на самого Бога руку подняли, на том свете им все зачтется.
banyi2 16 июля 2018 | 16:38
Либеройды ФАС! Чем Кузя от саетологов и свидетелей отличается? Надо митинг организовать.)
cattt 16 июля 2018 | 17:02
banyi2: Нам что гундяйка, что кузя, один черт!
grossalexis072018 16 июля 2018 | 17:03
banyi2: А чем Кузя отличается от организатора кружка рыболовов-любителей ? Тогда пора что то делать с последователями культа мумии на Красной площади ;))
dekadik 16 июля 2018 | 16:42
Правильно что признали виновным, у нас только один бог может быть...."Бог Путя".
stebinmaku 16 июля 2018 | 16:44
В колонии богу Кузе покажут кузькину мать..
gvs 16 июля 2018 | 16:47
А "бога Вову" когда судить будут? ))))
niknov 16 июля 2018 | 17:07
А чем православная церковь лучше? По моему такая же злая организация разводящая простаков.