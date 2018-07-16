Франция с сегодняшнего дня закрыла свое торгпредство в России
Париж мотивирует это решение ухудшением условий работы в нашей стране. Как отметили во французском посольстве, речь идет о незаконных арестах банковских счетов торгпредства и выдворении его директора, обладающего дипломатической неприкосновенностью.
Ранее российские власти уведомили французскую сторону о том, что «Бизнес Франс» больше не разрешается осуществлять свою деятельность в нашей стране.
Комментарии27
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popov_m 16 июля 2018 | 16:35
Мундиаль закончен!!
danko1 16 июля 2018 | 16:42
popov_m: А Путин продолжает врать о благоприятном инвестиционном климате и притоке иностранных фирм в Россию, когда всё с точностью до наоборот.
zemljanka 16 июля 2018 | 16:46
Занавес.
tvitov66 16 июля 2018 | 16:52
zemljanka: это очередной экономический рывок нашей могучей сверхдержавы!
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 17:00
Как я понимаю, Макрон приезжал не столько на финал мандиаля, сколько на торжественное закрытие торгпредства.
Кстати, нигде в высокодуховных сми не вижу новости, что вчера на церемонии награждения, где стояли рядом Хутин и Макрон и все футболисты по очереди жали им руки - хорватский защитник Пиварич демонстративно прошёл мимо пересидента, а Макрону руку пожал.
pavel_svr 16 июля 2018 | 17:12
danko1:
Без инвестиций денег хватает (хотя инвестиции растут уже несколько недель).
Доходы бюджета по итогам шести месяцев составили 8,63 триллиона рублей или 56,6 процента от прогнозируемого объема доходов на год. Налоговая служба перечислила 5,49 триллиона рублей (60,6 процента годовых назначений), таможня собрала 2,63 триллиона рублей доходов (54,6 процента).
Федеральный бюджет России в первой половине 2018 года был исполнен с профицитом 877,3 миллиарда рублей, или 1,9 процента ВВП
vladislav 16 июля 2018 | 16:50
popov_m: "Мундиаль закончен!!"
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...., маски сброшены.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 16:52
popov_m: vladislav: Пазл сошолсо!!!
tvitov66 16 июля 2018 | 16:59
noxepy_7_40_: вот когда наше торгпредство вернётся на высокодуховную Родину из Франции, тогда и сойдётся ... там пади наши внештатные сотрудники истосковались
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 17:07
tvitov66: Мазаика слажилась!!!
cattt 16 июля 2018 | 16:35
С бандитами можно говорить только на их языке, или вообще не говорить.
andre_klimov 16 июля 2018 | 16:35
Какая мелкая месть за чемпионство...
tvitov66 16 июля 2018 | 16:40
andre_klimov: скорее за то что Каримова на бабки опустили - всем понятно чьи это бабки, внучки и жучки
archibald_dandy_esquire 16 июля 2018 | 16:44
tvitov66:
чем же теперь админисрация резидента и оно само подтираться будет? они же пользовались исключительно французским пипифаксом!
zorkin75 16 июля 2018 | 16:57
archibald_dandy_esquire: Будут подтираться исключительно листьями патриотических лопухов,как и их предки-руссичи в 12 веке.
w07s 16 июля 2018 | 16:36
Оле, оле, оле. Мы чемпионы... Это про Францию! В самую девятку торговли этот ударный ход
neyexo 16 июля 2018 | 16:42
//выдворении его директора, обладающего дипломатической неприкосновенностью//
Как все запутано.
Неприкосновенность не означает, что нельзя высылать.
Любое государство может выслать кого угодно.
Неприкосновенность означает, что его нельзя задерживать - но и этой неприкосновенности можно легко лишиться, например, если дать показания и пообещать нести ответственность за лжесвидетельство.
Это прямо записано в Венских конвенциях (дип. и конс.)
Например, итальянский посол в Индии поручился за моряков, а те не вернулись (были под следствием) - потерял иммунитет и был даже удержан в стране.
vladislav 16 июля 2018 | 16:52
neyexo: "и был даже удержан в стране."
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Удержан или задержан?
vlabumur 16 июля 2018 | 17:09
neyexo: Как все запутано.
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Франция с сегодняшнего дня закрыла свое торгпредство в России.
просто и ясно.
Остальное вода.
orein51 16 июля 2018 | 16:47
увезли кубок и послали на... а те обиделись...
virgenu 16 июля 2018 | 16:48
Показатель путинского гостеприимства и доброжелательности к партнёрам. Токсичность режима во всей красе.
kottigr1 16 июля 2018 | 16:51
Основываясь на принципе взаимности Франция закроет теперь и торгпредство РФ во Франции... Теперь российские сотрудники наконец-то смогут вернуться на Родину.
malinskii 16 июля 2018 | 16:54
kottigr1: счастливчики....
piter_ug 16 июля 2018 | 16:57
Как поёт Профессор Лебединский:
«Прошла любовь, завяли помидоры
А вместе с помидорами завяли огурцы...»»
vitaliys 16 июля 2018 | 16:58
А Макрон как болонка сидел подле Путина. Ни Сенцов, ни Крымнаш их не останавливает от лизоблюдства. Только когда по карману ударят. Как там говаривал Ильич: "Они сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим !".
profi1962 16 июля 2018 | 17:09
Это вам отместка за Керимова. Вот оказывается в чем дело. Отомстили.
balkin 16 июля 2018 | 17:12
Как понимаю, ответ будет симметричным? Или закрытие французского представительства - ответно?