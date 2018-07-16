Франция с сегодняшнего дня закрыла свое торгпредство в России.

Париж мотивирует это решение ухудшением условий работы в нашей стране. Как отметили во французском посольстве, речь идет о незаконных арестах банковских счетов торгпредства и выдворении его директора, обладающего дипломатической неприкосновенностью.

Ранее российские власти уведомили французскую сторону о том, что «Бизнес Франс» больше не разрешается осуществлять свою деятельность в нашей стране.