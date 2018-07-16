В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом
Как передает «Интерфакс», президенты беседовали с глазу на глаз более 2-х часов вместо запланированных полутора. Встреча российского и американского лидеров началась с почти часовой задержкой. Теперь переговоры продолжатся в расширенном составе.
Комментарии48
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danko_viola 16 июля 2018 | 16:31
Вот это правильно!!!
cattt 16 июля 2018 | 16:33
Эта встреча нужна обоим, что выпендриться, но пользы от нее ни какой.
danko_viola 16 июля 2018 | 16:34
danko_viola: а где данко1 спец тет-а-тет? Беседах?
olegleon 16 июля 2018 | 16:46
danko_viola: уже тут. и как обычно жидко обделалась в своей ненависти ))))
kotbajune 16 июля 2018 | 16:50
В этот день Трамп (он же Данила Козырь) как никогда был близок к провалу.
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 17:07
olegleon: Завтра советники Трампав растолкуют всем, в том числе и Путину,0 что Трамп Путину сказал.
И окажется, что он сказал совсем не то, что Путину перевели.
Но самое интересное будет на пресс-конференции.
Когда Трамп Путина оглаживать будет.
О это любит. Клопов стряхивать, как он говорит.
irdo 16 июля 2018 | 16:40
cattt:
Эта встреча нужна обоим, что выпендриться, но пользы от нее ни какой.
=============
Из двух часов--час на перевод.
Полчаса на реверансы.
В итоге--пшик со смаком.
tvitov66 16 июля 2018 | 16:49
irdo: вот теперь-то ЗАЖИВЕМ! Это очередная вЭликая ПУбеда ... правда вот налоги и пенсионный возраст все равно повысят - нам надо оплачивать американские томагавки
andrewm 16 июля 2018 | 17:01
irdo: А ведь объявляли, что встреча будет тет-а-тет, а на самом деле было все с глазу на глаз????? Что пошло не так?
midnightblues 16 июля 2018 | 16:57
cattt: Совершенно
Трмп никаких санкций не отменит
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 17:12
midnightblues:
А он не имеет права это сделать просто напросто.
Санкции теперь утверждены Конгрессом, это уже закон, и отменить их может только Конгресс.
так что Трамп может поговорить о санкциях, не более.
Но главный разговор будет о Сирии и удалении из нее Ирана.
Израиль создает нужный для разговора фон.
Сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в армии Асада передало, что ВВС Израиля нанесли удар по объекту, расположенному к северу от международного аэропорта Нейраб около Алеппо.
Согласно сообщениям в сирийских СМИ, израильские самолеты атаковали цель вскоре после 22:00. Жители поселков, находящихся вблизи аэропорта, сообщали о серии мощных взрывов.
Предположительно, целью атаки стали склады оружия, принадлежащие иранскому "Корпусу стражей исламской революции" и ливанской "Хизбалле".
По данным SANA, в результате атаки был причинен значительный материальный ущерб. Сведений о пострадавших не поступало.
Ливанский телеканал "Аль-Манар", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что по цели на территории аэропорта Нейраб было выпущено более 10 ракет. При этом предполагается, что целью атаки был не склад, а штаб иранских сил.
СМИ, связанные с сирийской оппозицией, сообщают, что в районе аэропорта Нейраб были атакованы здания, в которых размещались иранские военные. По неофициальным данным, в результате авиаудара были убиты не менее четырех человек.
andrewm 16 июля 2018 | 16:59
cattt: С глазу на глаз? И кто первым моргнул?
rico777 16 июля 2018 | 17:01
cattt: «чтобы выпендриваться» такая встреча нужна только Парашенко, которого подпускают к телу на 20 минут...))
А здесь большие дяди решают большие задачи.
danko1 16 июля 2018 | 16:33
Первоначально, как сообщалось, встреча была трехчасовой запланирована.
Но видно, что даже Трампу с неадекватом обсуждать нечего.
Очередное бла-бла безрезультативное.
minerr 16 июля 2018 | 16:35
danko1: Для тех кто в кастрюле - "Переговоры глав государств продлились 2 часа 10 минут. По плану на беседу тет-а-тет отводилось 1,5 часа.“
danko_viola 16 июля 2018 | 16:36
danko1: вот она бла бла безрезультатная. Спец во встречах старушка данко1 из маями нео декватная. Старуха данко1 подкована на 2 копыты.
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 16:39
minerr: Для тех, кто в танке: эти два удода сперва опоздали на встречу, а потом опоздали с окончание беседы.
Хроническое опоздунство не надо принимать за что-то другое.
А вот по настоящему интересный вопрос: сколько было переводчиков и кто они?
minerr 16 июля 2018 | 16:48
honduras_na_colime: Для тех, кто в танке:
------
Схрон противотанковый успел хоть вырыть перед тем как обращаться к тому кто в танке?
tks 16 июля 2018 | 17:11
minerr: Лучшее "средство" общения с "теми, кто в танке" это "панцерфауст" или "панцершрэк" ;')))
tks 16 июля 2018 | 17:07
honduras_na_colime: Всё фигня! Главное в танке - не обос...ться!
olegleon 16 июля 2018 | 17:14
tks: а вот данко обделалась. но и 8 человек поверили в её ложь. вот для чего нужна пропаганда. одна соврала откровенно, а 8 поверили в это
tks 16 июля 2018 | 17:18
И в чём же ложь была, а, а в чём ваша правда?
olegleon 16 июля 2018 | 17:21
tks: "Первоначально, как сообщалось, встреча была трехчасовой запланирована.
Но видно, что даже Трампу с неадекватом обсуждать нечего. "
ложь.
"The White House had scheduled 90 minutes for that meeting."
правда.
andrewm 16 июля 2018 | 17:10
honduras_na_colime: RIP...Уже не важно. Они слишком много узнали....
tks 16 июля 2018 | 17:20
andrewm: Когда же наконец, морды друг другу крушить будут, вот в чем вопрос? Не терпится увидеть, как бандос будет хулигана мочить, и наоборот ;')))
vlabumur 16 июля 2018 | 16:41
minerr: Переговоры глав государств продлились 2 часа 10 минут.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Ооо!.. Етить твою мать,чичас заживем.
tks 16 июля 2018 | 17:05
minerr: Какой потрясающий успех!! А если встреча продлится 4 часа 20 минут, то это вообще, мощный прорыв невиданной силы!
irdo 16 июля 2018 | 16:38
danko1:
Первоначально, как сообщалось, встреча была трехчасовой запланирована.
Но видно, что даже Трампу с неадекватом обсуждать нечего.
Очередное бла-бла безрезультативное.
=========
Из двух часов--час на перевод.
Полчаса на реверансы.
В итоге--пшик со смаком.
olegleon 16 июля 2018 | 16:42
danko1: у тебя уже истерика? общее время встреч, и один на один, и делегациями, было запланировано в 3 часа.
но тебе лишь бы соврать как обычно
olegleon 16 июля 2018 | 16:44
danko1: хотя, лгунья, мне то ты не поверишь, так поверь хозяевам своим "The White House had scheduled 90 minutes for the meeting, in which only translators are present."
слушай, а если ты не соврёшь, то жить не сможешь? ))
banyi2 16 июля 2018 | 16:35
О чем они реально говорили, мы до ноября не узнаем. Интрига остаётся)
beserkons 16 июля 2018 | 16:36
Опять Вова опоздал. Хочется ему быть более значимым чем есть на самом деле.
putin2018 16 июля 2018 | 16:36
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galina6837 16 июля 2018 | 16:37
кто был сверху?
danko_viola 16 июля 2018 | 16:38
galina6837: ты должен был рассмотреть. Ты был с низу.
xuato 16 июля 2018 | 16:38
Дональд подарил Вофке вазелин.
vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 16:40
И на встречу опоздали, и на встрече задержались.
Престарелые бета-самцы, блин.
malinskii 16 июля 2018 | 16:42
всех тролей на мену выгнали...
tvitov66 16 июля 2018 | 16:46
malinskii: скорее все их всего тут два - один из Питера, другой из Анапы, они просто акки меняют как перчатки
vlabumur 16 июля 2018 | 16:44
Сказать честно,какая мне разница.
Как коснется простого человека встреча двух хитрожопых президентов,уверен никак.
Так что мне их встреча безразлична.
stanislav1975 16 июля 2018 | 16:44
Вам нужно уйти с Донбасса.
А нас там и нет.
А, ну ОК.
А еще отравление Скрипалей это просто безобразие было.
Так мы и не травили.
А, ну ОК.
...
virgenu 16 июля 2018 | 16:45
Опоздание Путина есть привычное хамство- пусть ожидающие ощутят его величие и значимость.Знать Моська величина, раз лает на слона.
fosst13 16 июля 2018 | 16:48
Изоляция она такая.
greeg1 16 июля 2018 | 16:51
Вован как всегда в своём амплуа. Думая, что его фирменное опоздание даст ему переговорное преимущество перед Трампом, он как и подобает гопнику средней руки, оказался в роли нашкодившего ученика перед мэтром мировой политики. Если ещё учесть его портретные карикатуры в руках демонстрантов буквально в квартале от президентского дворца.
Но не волнуйтесь адепты путинского величия. Сейчас придет дядя Дима Песков и успокоит вас комментарием, что дескать опоздание Трампа было посвящено великой Победой над немецким фашизмом 1945 года.
Так какую тему несли закрытые переговоры между Трампом и путиным? Об этом мы узнаем чуть позже. Возможно сегодня вечером. По долгу службы и подписке о неразглашении гостайны путин конечно промолчит. А вот мистер Трамп с радостью поделится с нами в своём ближайшем твите.
sbk 16 июля 2018 | 16:52
Переиграл, не?
tks 16 июля 2018 | 17:14
sbk: Если тока сам себя, то пожалуй ;')))
nick_yalin 16 июля 2018 | 16:58
И опять патриотические вопли 2 вместо 1,5 .Как же вы надоели с восхвалениями ублюдка!!!
tks 16 июля 2018 | 17:02
Когда ждать мордобития?