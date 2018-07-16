Жара и кратковременные грозы ожидают сегодня москвичей
Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. В ночь на вторник температура будет 17-19 градусов, — добавил Синенков.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. В ночь на вторник температура будет 17-19 градусов, — добавил Синенков.
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Комментарии3
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odobryam_s 16 июля 2018 | 16:25
Эх, если бы это было самым плохим из того, что ожидает что москвичей, что вообще россиян.... Дума-то не дремлет! Печет свои законишки..... Так что то ли еще будет....
glotov 16 июля 2018 | 16:32
Прогноз обычно по утрам дают, а не под вечер.
zhukovazhan 16 июля 2018 | 16:52
Погодка выдает сюрпризы каждый день.