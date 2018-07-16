Бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа состоится 22 сентября
Бой между россиянином Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем основным версиям в тяжелом весе Энтони Джошуа состоится 22 сентября. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Изначально Джошуа планировал выйти на ринг против Чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. С понятной целью стать обладателем всех чемпионских поясов. Однако представители боксеров не смогли договориться о месте и дате проведения боя. И стало ясно, что в нынешнем году он не состоится.
В свою очередь, Всемирная Боксерская ассоциация обязала Джошуа защитить свой титул против обязательного претендента. Которым и является Александр Поветкин.
И вот сегодня стало известно, что бой этот пройдет 22 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Добавлю, что Российский боксер одержал на профессиональном ринге 34 победы при одном поражении. На счету британца 21 победа (20 из которых — нокаутом).
Отметим, что Джошуа уже боксировал на Уэмбли в апреле прошлого года, когда нокаутировал украинца Владимира Кличко.
Комментарии6
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vilingrad 16 июля 2018 | 16:09
Может быть этот странный Джошуа прибьет в конце концов "Русского ленивца". Хуже Поветкина только российская сборная по футболу:)
dekadik 16 июля 2018 | 16:28
vilingrad: Ещё был Валуа, т.е Валуев, псевдобоксёр, которого били даже какие то мелкие неизвестные полуазиаты.
sandro_007 16 июля 2018 | 16:29
Последний шанс русского витязя.
sniper777 16 июля 2018 | 17:21
dekadik: ...а тебя е*ёт каждая собака и ты известный всем пидарас.
dekadik 16 июля 2018 | 17:28
sniper777: кепаруй у тебя классный, твоя мамка наверное уже с утра набздела тебе в твой тревожный носик!
sterhogolub 16 июля 2018 | 16:30
22 сентября - 22 октября... Да какая разница, лишь бы наливали