Бой между Александром Поветкиным и  Энтони Джошуа состоится 22 сентября

Бой между россиянином Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем основным версиям в тяжелом весе Энтони Джошуа состоится 22 сентября. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Изначально Джошуа планировал выйти на ринг против Чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. С понятной целью стать обладателем всех чемпионских поясов. Однако представители боксеров не смогли договориться о месте и дате проведения боя. И стало ясно, что в нынешнем году он не состоится.

В свою очередь, Всемирная Боксерская ассоциация обязала Джошуа защитить свой титул против обязательного претендента. Которым и является Александр Поветкин.

И вот сегодня стало известно, что бой этот пройдет 22 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Добавлю, что Российский боксер одержал на профессиональном ринге 34 победы при одном поражении. На счету британца 21 победа (20 из которых — нокаутом).

Отметим, что Джошуа уже боксировал на Уэмбли в апреле прошлого года, когда нокаутировал украинца Владимира Кличко.