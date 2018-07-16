Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в Крыму, — сообщает издание Крыминформ. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам. Причиной называют необходимость соблюдения санкций Евросоюза в отношении Крыма.