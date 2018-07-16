Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в Крыму
Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в Крыму, — сообщает издание Крыминформ. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам. Причиной называют необходимость соблюдения санкций Евросоюза в отношении Крыма.
Комментарии17
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fedya_111 16 июля 2018 | 16:12
Столбите перспективнейшее направление, Господа IT-шники.
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:15
fedya_111: федя, ты когда дебилом стал? сразу при рождении головкой те5бя стукнули о бетонный пол сортира? Не повезло тебе.
Это бесперспективнейшее направление.
Потому как что может быть перспективным в территории, с которой все бегут и ни один нормальный банк там не работает.
azt 16 июля 2018 | 16:21
fig_vvam__: Да да, так бегут что на пляжах яблоку негде упасть.
kottigr1 16 июля 2018 | 16:25
azt: Как побывать в Крыму не выезжая из дома ? Надо в ванной комнате насыпать на пол грязный песок, накидать полиэтиленовые пакеты, бычки и кожурки от семачек..
aallttoo 16 июля 2018 | 16:29
kottigr1:И в ванну насрать! Обязательно
andre_klimov 16 июля 2018 | 16:25
azt:
Нихрена у васяблочки - размером спол-Крыма, наверное? На всех остальных места хватит явно...
Все веб-камеры Крыма онлайн
http://uastreaming.net/vse_veb_kamery_kryma/
fedya_111 16 июля 2018 | 16:42
andre_klimov: Веб-камеры Крыма.
Феодосия. 16 июля. Совершенно пустой пляж.
Грязнейшее море.
Сударь.
Врите, но в меру.
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:50
azt: Деби, набираем в Гугле: онлайн камеры в КРЫМУ.
И СМОТРИМ НА ПУСТЫЕ ПЛЯЖИ. И ЧИТАЕМ КОММЕНТАРИИ.
Тетяна Шкуратова
а чего та ммало людей?((
Оксана Хлюстіна
Не сезон. Сезон в следующем году будет. Ну, или в позаследующем.
Сусанна Менделевна Крупина
Оксана Хлюстина может с декабря начнется или даже с ноября!
Надежда Надежда
От того что холодно и вода холодная..Вот по этому мало людей.
fedya_111 16 июля 2018 | 16:31
fig_vvam__: ...с которой все бегут .
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Сударь.
Изящество слога, безошибочно выдаёт в Вас истинного лЕберала.
Крым ОБРЕЧЁН стать российским "Лазурным берегом".
А "санкции" сверните уже с трубочку и самонасладитесь ими.
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:43
fedya_111: Голубок, как много ты знаешь о способах получения наслаждения.
Видимо часто сворачиваешь санкции в трубочку и вставляешь себе. Или их тебе вставляют?
И еще, голубка, я не либерал,
я консерватор.
таких как ты в консерваторю.
fedya_111 16 июля 2018 | 16:47
fig_vvam__: Извиня
pro_hanov 16 июля 2018 | 16:16
fedya_111: Вместо вражеского Букинг.кома предложим наш, отечественный, православно-патриотический сервис Номеров.нет. Ничего, что заказывать через него никто не будет. Главное - получить финансирование, а число обращений накрутим с помощью пригожинских троллей.
w07s 16 июля 2018 | 16:20
Ой, а там, в Крыму ещё и пробки! Так на любую бронь опоздать можно. Гиблое место, эта землица, вернувшаяся в "родную гавань". Хех...
odobryam_s 16 июля 2018 | 16:16
И правильно! Чем Booking.com хуже Сбера? Нефиг соваться в это дерьмище!
kaputvsemu 16 июля 2018 | 16:19
УПС!
proxozhij 16 июля 2018 | 16:28
А зачем из Крыма куда-то ехать? Бочка с крысами — она и есть бочка с крысами.
andreyoo 16 июля 2018 | 17:00
Причиной называют необходимость соблюдения...
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О! На пятый год Booking.com узнал о санкциях