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16:02, 16 июля 2018

Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в  Крыму

Сервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com перестал работать в  Крыму, — сообщает издание Крыминформ. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам. Причиной называют необходимость соблюдения санкций Евросоюза в отношении Крыма.

Комментарии

17

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fedya_111 16 июля 2018 | 16:12

Столбите перспективнейшее направление, Господа IT-шники.

fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:15

fedya_111: федя, ты когда дебилом стал? сразу при рождении головкой те5бя стукнули о бетонный пол сортира? Не повезло тебе.
Это бесперспективнейшее направление.
Потому как что может быть перспективным в территории, с которой все бегут и ни один нормальный банк там не работает.

azt 16 июля 2018 | 16:21

fig_vvam__: Да да, так бегут что на пляжах яблоку негде упасть.

kottigr1 16 июля 2018 | 16:25

azt: Как побывать в Крыму не выезжая из дома ? Надо в ванной комнате насыпать на пол грязный песок, накидать полиэтиленовые пакеты, бычки и кожурки от семачек..

aallttoo 16 июля 2018 | 16:29

kottigr1:И в ванну насрать! Обязательно

andre_klimov 16 июля 2018 | 16:25

azt:
Нихрена у васяблочки - размером спол-Крыма, наверное? На всех остальных места хватит явно...

Все веб-камеры Крыма онлайн
http://uastreaming.net/vse_veb_kamery_kryma/

fedya_111 16 июля 2018 | 16:42

andre_klimov: Веб-камеры Крыма.
Феодосия. 16 июля. Совершенно пустой пляж.
Грязнейшее море.
Сударь.
Врите, но в меру.

fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:50

azt: Деби, набираем в Гугле: онлайн камеры в КРЫМУ.

И СМОТРИМ НА ПУСТЫЕ ПЛЯЖИ. И ЧИТАЕМ КОММЕНТАРИИ.

Тетяна Шкуратова
а чего та ммало людей?((


Оксана Хлюстіна
Не сезон. Сезон в следующем году будет. Ну, или в позаследующем.


Сусанна Менделевна Крупина
Оксана Хлюстина может с декабря начнется или даже с ноября!


Надежда Надежда
От того что холодно и вода холодная..Вот по этому мало людей.

fedya_111 16 июля 2018 | 16:31

fig_vvam__: ...с которой все бегут .
========================================================
Сударь.
Изящество слога, безошибочно выдаёт в Вас истинного лЕберала.
Крым ОБРЕЧЁН стать российским "Лазурным берегом".
А "санкции" сверните уже с трубочку и самонасладитесь ими.

fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:43

fedya_111: Голубок, как много ты знаешь о способах получения наслаждения.
Видимо часто сворачиваешь санкции в трубочку и вставляешь себе. Или их тебе вставляют?
И еще, голубка, я не либерал,
я консерватор.
таких как ты в консерваторю.

fedya_111 16 июля 2018 | 16:47

fig_vvam__: Извиня

pro_hanov 16 июля 2018 | 16:16

fedya_111: Вместо вражеского Букинг.кома предложим наш, отечественный, православно-патриотический сервис Номеров.нет. Ничего, что заказывать через него никто не будет. Главное - получить финансирование, а число обращений накрутим с помощью пригожинских троллей.

w07s 16 июля 2018 | 16:20

Ой, а там, в Крыму ещё и пробки! Так на любую бронь опоздать можно. Гиблое место, эта землица, вернувшаяся в "родную гавань". Хех...

odobryam_s 16 июля 2018 | 16:16

И правильно! Чем Booking.com хуже Сбера? Нефиг соваться в это дерьмище!

kaputvsemu 16 июля 2018 | 16:19

УПС!

(комментарий скрыт)

proxozhij 16 июля 2018 | 16:28

А зачем из Крыма куда-то ехать? Бочка с крысами — она и есть бочка с крысами.

andreyoo 16 июля 2018 | 17:00

Причиной называют необходимость соблюдения...
---
О! На пятый год Booking.com узнал о санкциях

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