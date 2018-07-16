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16:01, 16 июля 2018

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась с почти часовым опозданием

Вовремя не приехал ни один из двоих собеседников.

Дональд Трамп прилетел в Хельсинки еще вчера. Владимир Путин в воскресенье был занят на закрытии Чемпионата мира по футболу, и в Финляндию отправился лишь сегодня. Тем не менее, на место встречи именно российский президент добрался первым. Несмотря на то, что Трампу ехать было ближе, он прибыл в президентский дворец лишь через полчаса после своего собеседника – Владимир Путин в ожидании своего коллеги успел оставить запись в книге почетных гостей в Розовом салоне дворца, остаток времени он провел в комнате ожидания. В конце концов, два лидера встретились, пожали друг другу руки и отправились в Готический зал. Протокольная часть была короткой. Как передает ТАСС, на сами переговоры отведено полтора часа, однако четкого ограничения по времени нет.

Это первая встреча Путина и Трампа, которая проходит не в рамках многосторонних международных мероприятий, а организована отдельно.

Комментарии

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andreykochnev 16 июля 2018 | 16:05

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

takao 16 июля 2018 | 16:10

Трамп сделал Путина!!!

Путин опоздал на встречу с Трампом на 40 минут, но Трамп приехал еще на 20 минут позже!
Бу-Га-Га!

danko1 16 июля 2018 | 16:12

Трамп ждал в отеле опаздывающего вечно Путина и выеал на встречу только после того, как Путин прибыл во дворец.
Молодец, поставил гопника, понятия не имеющего о правилах хорошего тона, на место.

blindpew_33 16 июля 2018 | 16:16

danko1: ИМХО один другого стоит.
Мерялись одним и тем же.

danko_viola 16 июля 2018 | 16:20

danko1: бабка1 ты в вечности разбираешься?

irdo 16 июля 2018 | 16:32

blindpew_33:
ИМХО один другого стоит.
Мерялись одним и тем же.
============
Но Трамп победил., несмотря на то, что постарше...◕‿◕)

boldu1n 16 июля 2018 | 16:17

danko1: ...вечно Путина и выеал на встречу...
========================
Даунко - извращенка, букву б пропустила шалунья....

fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:21

danko1: До Трампа Путин подавлял всех своим хамством.
Но оказалось, что он молодец против овец.
А Трамп может хамить и посильнее.
То есть показал Трамп кто в доме хозяин. И Вова сник.
На пресс-конференции Трамп Вову еще по спине похлопает покровительственно и клопика с него смахнет.

honduras_na_colime 16 июля 2018 | 16:28

В гонке опоздунов Трамп пришёл первым.
Или последним...
В общем, уделал Рыжий Плюгавого в этом виде фаллометрии.
Меряться ростом просто смешно.
А остальное для этой встречи мелочёвка - потому и не будет даже коммюнике.

gridlolakal_12 16 июля 2018 | 16:17

takao: takao: ====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )

ДЕВИЗ для КОПИПАСТЕРОВ и ЛАЙКОДРОЧЕРОВ:

НЕ можешь СРАТЬ, - НЕ мучай ЖОПУ!

Не слыл "takao" МОЙДОДЫРОМ,
Привыкший к запашкам в СОРТИРЕ-
Служил он богу своему
Приблизив шнобель свой - к ГОВНУ.

Ни мылом,ни хлоркой, ни ацетоном
Тебя не отмыть от говна "до бела"
Как был ТЫ,"takao", по жизни ГАНДОНОМ,
Таким проживёшьты,ЖИДОК, до конца

Папашка "takao" нашёл на помойке ГАНДОН
Ума не хватило проверить:"БЭУШНЫЙ" ли он?
И в этом дырявом, бэушном "аксессуаре"
"Наяривал Fater" мамашку "takao" в УГАРЕ!
Чужой "головастик" во чрево мамашки влетел-
В итоге родился ДЕБИЛЬНЫЙ "takao"-пострел".

Как следствие:
От самого рожденья на помойке - до кончины
"takao" - ЖИД пропах дешёвенькой РЕЗИНОЙ ;-)

"takao" любил, (я скажу без САРКАЗМА)!
подставить свой РОТ, иль ТУХеС, в ожидании ОРГАЗМА
"Соитие" чтоб было как можно ПОКРУЧЕ,
Он СТОНОМ себя доводил ДО ПАДУЧЕЙ ;-)

Жрал "takao" ЛЮБОЕ ГОВНО без разбору
Потому его ЧРЕВО подвержено было "ЗАПОРУ"
ЭКСКРЕМЕНТЫ всё ж выход прекрасный НАШЛИ!
У ДЕБИЛА - "takao" они заменили МОЗГИ!

"takao" мнит себя "спецом" ну абсолютно обо всём
На самом деле - как специалист, на круг - "ПЕНЬ-ПНЁМ"

P.S. Желаю успехов в борьбе с ХУЦПОЙ
Только помните, что большинство из "ваших" здесь - и есть ХУЦПА
И, значит, "бороться" вы будете САМИ с СОБОЙ ;-(
Удачи Вам!

takao: Эх,Такоша,Такоша,да ты ЛАЙКОДРОША и КОПИпакостник БЕЗМОЗГЛЫЙ

ЛАЙКОДРОЧЕРУ - КОПИПАСТЕРУ от Моти Шниперсона ;-)

ДЕБИЛ "takao" - пошленький ЛАЙКОДРОЧЕР - КОПИПАСТЕР.
ну, и ЗАСРАНЕЦ, конечно! ;-)

Похоже, что ТАК и есть ;-(

Честно говоря, я НЕ думал, что ты - ТАКОЙ ДЕБИЛ ;-(

vikwlad 16 июля 2018 | 16:31

takao:
Правильно сделал Трамп. Зачем унижаться перед гопником.

putin2018 16 июля 2018 | 16:08

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Путин 2018 & Putin 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал

olegleon 16 июля 2018 | 16:09

Трамп продался Путину! он не потребовал освободить немедленно великого украинского режиссёра Сенцова

yralez 16 июля 2018 | 16:09

Карлик то на пружинках в каблуках прыгал......быстрее и прискакал.
И тут смошенничал.

ruthenocene 16 июля 2018 | 16:10

" Вовремя не приехал ни один из двоих собеседников."
Точность - вежливость королей. Ни Путин, ни Трамп - ни разу не короли. Быдло-с...

blindpew_33 16 июля 2018 | 16:19

ruthenocene: если под "королями" понимать воспитанных и обязательных людей, уважающих собеседника и ценящих своё и чужое время, то да - ни тот, ни другой воспитанием не блещут.

irdo 16 июля 2018 | 16:35

ruthenocene:
Точность - вежливость королей. Ни Путин, ни Трамп - ни разу не короли. Быдло-с...
==========
Поэтому и мерились "достоинствами" миру на смех.

severnaj 16 июля 2018 | 16:15

Хи-хи, опустили мальца.

tag188 16 июля 2018 | 16:22

severnaj: Высший пилотаж будет, если Трамп закончит встречу в точно намеченное первоначально время, а не будет продлять ее на время опоздания.

alger 16 июля 2018 | 16:25

severnaj: я уже писал как-то - встретились два мундиля, но наш оказался круче на два яйца по 10 минут

(комментарий скрыт)

xuato 16 июля 2018 | 16:20

На хитрую задницу фюрера Православного рейха нащлась еще более хитрая задница Дональда.

proxozhij 16 июля 2018 | 16:24

Наверное, бежал, задыхаясь от восторга.

croaker 16 июля 2018 | 16:33

Путин как всегда хотел нагнуть и Трампа, но тот оказался хитрее.

vlabumur 16 июля 2018 | 16:37

Посадили Вову в лужу.
Но сказать честно,какая мне разница.
Как коснется простого человека встреча двух хитрожопых президентов,уверен никак.
Так что мне их встреча безразлична.

andre_klimov 16 июля 2018 | 16:47

Интересно составлен текст новости - у незнакомых с реальным положением дел может сложится впечатление, что Путин, не выспавшийся после чемпионата, прискакал первым и вовремя, а Трамп - негодник этакий - просто опоздал :) . Ни слова про опоздание Путина и то, что опоздание Трампа было нарочито-воспитательным. К гадалке не ходи, автор текста новости - российское официозное агентство.

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