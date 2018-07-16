Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась с почти часовым опозданием

Вовремя не приехал ни один из двоих собеседников.

Дональд Трамп прилетел в Хельсинки еще вчера. Владимир Путин в воскресенье был занят на закрытии Чемпионата мира по футболу, и в Финляндию отправился лишь сегодня. Тем не менее, на место встречи именно российский президент добрался первым. Несмотря на то, что Трампу ехать было ближе, он прибыл в президентский дворец лишь через полчаса после своего собеседника – Владимир Путин в ожидании своего коллеги успел оставить запись в книге почетных гостей в Розовом салоне дворца, остаток времени он провел в комнате ожидания. В конце концов, два лидера встретились, пожали друг другу руки и отправились в Готический зал. Протокольная часть была короткой. Как передает ТАСС, на сами переговоры отведено полтора часа, однако четкого ограничения по времени нет.

Это первая встреча Путина и Трампа, которая проходит не в рамках многосторонних международных мероприятий, а организована отдельно.