Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась с почти часовым опозданием
Вовремя не приехал ни один из двоих собеседников.
Дональд Трамп прилетел в Хельсинки еще вчера. Владимир Путин в воскресенье был занят на закрытии Чемпионата мира по футболу, и в Финляндию отправился лишь сегодня. Тем не менее, на место встречи именно российский президент добрался первым. Несмотря на то, что Трампу ехать было ближе, он прибыл в президентский дворец лишь через полчаса после своего собеседника – Владимир Путин в ожидании своего коллеги успел оставить запись в книге почетных гостей в Розовом салоне дворца, остаток времени он провел в комнате ожидания. В конце концов, два лидера встретились, пожали друг другу руки и отправились в Готический зал. Протокольная часть была короткой. Как передает ТАСС, на сами переговоры отведено полтора часа, однако четкого ограничения по времени нет.
Это первая встреча Путина и Трампа, которая проходит не в рамках многосторонних международных мероприятий, а организована отдельно.
Комментарии25
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andreykochnev 16 июля 2018 | 16:05
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Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
takao 16 июля 2018 | 16:10
Трамп сделал Путина!!!
Путин опоздал на встречу с Трампом на 40 минут, но Трамп приехал еще на 20 минут позже!
Бу-Га-Га!
danko1 16 июля 2018 | 16:12
Трамп ждал в отеле опаздывающего вечно Путина и выеал на встречу только после того, как Путин прибыл во дворец.
Молодец, поставил гопника, понятия не имеющего о правилах хорошего тона, на место.
blindpew_33 16 июля 2018 | 16:16
danko1: ИМХО один другого стоит.
Мерялись одним и тем же.
danko_viola 16 июля 2018 | 16:20
danko1: бабка1 ты в вечности разбираешься?
irdo 16 июля 2018 | 16:32
blindpew_33:
ИМХО один другого стоит.
Мерялись одним и тем же.
============
Но Трамп победил., несмотря на то, что постарше...◕‿◕)
boldu1n 16 июля 2018 | 16:17
danko1: ...вечно Путина и выеал на встречу...
========================
Даунко - извращенка, букву б пропустила шалунья....
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:21
danko1: До Трампа Путин подавлял всех своим хамством.
Но оказалось, что он молодец против овец.
А Трамп может хамить и посильнее.
То есть показал Трамп кто в доме хозяин. И Вова сник.
На пресс-конференции Трамп Вову еще по спине похлопает покровительственно и клопика с него смахнет.
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 16:28
В гонке опоздунов Трамп пришёл первым.
Или последним...
В общем, уделал Рыжий Плюгавого в этом виде фаллометрии.
Меряться ростом просто смешно.
А остальное для этой встречи мелочёвка - потому и не будет даже коммюнике.
gridlolakal_12 16 июля 2018 | 16:17
takao: takao: ====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
ДЕВИЗ для КОПИПАСТЕРОВ и ЛАЙКОДРОЧЕРОВ:
НЕ можешь СРАТЬ, - НЕ мучай ЖОПУ!
Не слыл "takao" МОЙДОДЫРОМ,
Привыкший к запашкам в СОРТИРЕ-
Служил он богу своему
Приблизив шнобель свой - к ГОВНУ.
Ни мылом,ни хлоркой, ни ацетоном
Тебя не отмыть от говна "до бела"
Как был ТЫ,"takao", по жизни ГАНДОНОМ,
Таким проживёшьты,ЖИДОК, до конца
Папашка "takao" нашёл на помойке ГАНДОН
Ума не хватило проверить:"БЭУШНЫЙ" ли он?
И в этом дырявом, бэушном "аксессуаре"
"Наяривал Fater" мамашку "takao" в УГАРЕ!
Чужой "головастик" во чрево мамашки влетел-
В итоге родился ДЕБИЛЬНЫЙ "takao"-пострел".
Как следствие:
От самого рожденья на помойке - до кончины
"takao" - ЖИД пропах дешёвенькой РЕЗИНОЙ ;-)
"takao" любил, (я скажу без САРКАЗМА)!
подставить свой РОТ, иль ТУХеС, в ожидании ОРГАЗМА
"Соитие" чтоб было как можно ПОКРУЧЕ,
Он СТОНОМ себя доводил ДО ПАДУЧЕЙ ;-)
Жрал "takao" ЛЮБОЕ ГОВНО без разбору
Потому его ЧРЕВО подвержено было "ЗАПОРУ"
ЭКСКРЕМЕНТЫ всё ж выход прекрасный НАШЛИ!
У ДЕБИЛА - "takao" они заменили МОЗГИ!
"takao" мнит себя "спецом" ну абсолютно обо всём
На самом деле - как специалист, на круг - "ПЕНЬ-ПНЁМ"
P.S. Желаю успехов в борьбе с ХУЦПОЙ
Только помните, что большинство из "ваших" здесь - и есть ХУЦПА
И, значит, "бороться" вы будете САМИ с СОБОЙ ;-(
Удачи Вам!
takao: Эх,Такоша,Такоша,да ты ЛАЙКОДРОША и КОПИпакостник БЕЗМОЗГЛЫЙ
ЛАЙКОДРОЧЕРУ - КОПИПАСТЕРУ от Моти Шниперсона ;-)
ДЕБИЛ "takao" - пошленький ЛАЙКОДРОЧЕР - КОПИПАСТЕР.
ну, и ЗАСРАНЕЦ, конечно! ;-)
Похоже, что ТАК и есть ;-(
Честно говоря, я НЕ думал, что ты - ТАКОЙ ДЕБИЛ ;-(
vikwlad 16 июля 2018 | 16:31
takao:
Правильно сделал Трамп. Зачем унижаться перед гопником.
putin2018 16 июля 2018 | 16:08
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Путин 2018 & Putin 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
olegleon 16 июля 2018 | 16:09
Трамп продался Путину! он не потребовал освободить немедленно великого украинского режиссёра Сенцова
yralez 16 июля 2018 | 16:09
Карлик то на пружинках в каблуках прыгал......быстрее и прискакал.
И тут смошенничал.
ruthenocene 16 июля 2018 | 16:10
" Вовремя не приехал ни один из двоих собеседников."
Точность - вежливость королей. Ни Путин, ни Трамп - ни разу не короли. Быдло-с...
blindpew_33 16 июля 2018 | 16:19
ruthenocene: если под "королями" понимать воспитанных и обязательных людей, уважающих собеседника и ценящих своё и чужое время, то да - ни тот, ни другой воспитанием не блещут.
irdo 16 июля 2018 | 16:35
ruthenocene:
Точность - вежливость королей. Ни Путин, ни Трамп - ни разу не короли. Быдло-с...
==========
Поэтому и мерились "достоинствами" миру на смех.
severnaj 16 июля 2018 | 16:15
Хи-хи, опустили мальца.
tag188 16 июля 2018 | 16:22
severnaj: Высший пилотаж будет, если Трамп закончит встречу в точно намеченное первоначально время, а не будет продлять ее на время опоздания.
alger 16 июля 2018 | 16:25
severnaj: я уже писал как-то - встретились два мундиля, но наш оказался круче на два яйца по 10 минут
xuato 16 июля 2018 | 16:20
На хитрую задницу фюрера Православного рейха нащлась еще более хитрая задница Дональда.
proxozhij 16 июля 2018 | 16:24
Наверное, бежал, задыхаясь от восторга.
croaker 16 июля 2018 | 16:33
Путин как всегда хотел нагнуть и Трампа, но тот оказался хитрее.
vlabumur 16 июля 2018 | 16:37
Посадили Вову в лужу.
Но сказать честно,какая мне разница.
Как коснется простого человека встреча двух хитрожопых президентов,уверен никак.
Так что мне их встреча безразлична.
andre_klimov 16 июля 2018 | 16:47
Интересно составлен текст новости - у незнакомых с реальным положением дел может сложится впечатление, что Путин, не выспавшийся после чемпионата, прискакал первым и вовремя, а Трамп - негодник этакий - просто опоздал :) . Ни слова про опоздание Путина и то, что опоздание Трампа было нарочито-воспитательным. К гадалке не ходи, автор текста новости - российское официозное агентство.