Активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле во время финального матча ЧМ-2018, по-прежнему находятся в ОВД Лужники
Активисты Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу по-прежнему находятся в ОВД Лужники. Сегодня к ним допустили адвоката Николая Васильева. Он рассказал «Эху Москвы», что задержанные в бодром настроении. При этом полицейские практически не дают никакой информации. Адвокат добавил, что заседание суда по делу задержанных, скорее всего, состоится сегодня.
Напомним, — в отношении активистов возбуждены административные дела.
Двое участников группы Pussy Riot, которые помогали организовать акцию, оштрафованы на три тысячи рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Мэш. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Комментарии15
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abuvgrobu 16 июля 2018 | 16:11
В США за несколько рецидивов даже кражи батона могут дать и лет 20 - как неисправимому. А кроме того - еще и использование спец. формы - это не шутка, за такое надо давать серьёзные сроки. А штраф от ФИФА они должны платить - по справедливости. Не платят - на принуд работы и пока не отдадут - не отпускать. То есть - никогда.
w07s 16 июля 2018 | 16:16
abuvgrobu:
Да,да... как же, в Америке!!! А с уровнем дохода и проникновением цивилизации на о д и н кв. км территории США и Россию сравнить, ась?
fedya_111 16 июля 2018 | 16:22
w07s: проникновением цивилизации на о д и н кв. км территории США и Россию сравнить, ась?
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Цивилизаторы имени Кольта, мля...
А с регулярными расстрелами детей МАССОВО.
Ась?
w07s 16 июля 2018 | 16:24
fedya_111:
Чудушка! Про современную цивилизацию с её технологиями веду я речь! 101 км от Москвы - 19-20 век, однако
polba 16 июля 2018 | 16:46
w07s: Вы вот про эту цивилизацию ?
https://ru.fishki.net/picsw/042009/14/getto/006.jpg
Или может про эту ?
https://otvet.imgsmail.ru/download/u_cd2b387202259a70885f4f05b60641b0_800.jpg
А вот это, надо полагать, средоточие высоких технологий.
http://magspace.ru/uploads/2014/05/21/17-10DSC_9293Medium_zps26ef5f34.jpg
w07s 16 июля 2018 | 16:51
polba:
Даже в эти дебри ходить не буду. Из разряда - "а у вас негров бьют" Пойми, паря, я в США семь лет - кое что смыслю )))
polba 16 июля 2018 | 17:01
w07s: Так я и говорю - засиделись вы там, за 101 километром. Захирели, завшивели в вашей глуши.
polba 16 июля 2018 | 17:05
polba: w07s: З.Ы. Теперь вроде правильно говорить "ВАС негры бьют"? Да ?
https://washington.cbslocal.com/2013/11/16/potentially-fatal-knockout-game-targeting-strangers-may-be-spreading-to-d-c/
dataan 16 июля 2018 | 16:38
fedya_111: Уля с w07s разговаривать. У него в мозгу только одна инфа. Вбита пиндосами намертво. Он даже не понимает о чем ты с ним разговариваешь. :)
w07s 16 июля 2018 | 16:47
dataan:
Воть! Глубокомысленные мысли виндой-андроидом нацарапал, стеснительный матерщинник ))
ltyio 16 июля 2018 | 16:13
Смотрел видео - там вроде мужики выбегали. А ПР - это разве не бешеные вагины ? Или это новое движение - бешеные анусы ? А вообще, даже прикольно - выбежали клоуны в форме, их быстро упаковали сотрудники безопасности - внесли определенное разнообразие в матч.
parasuk_ 16 июля 2018 | 16:29
ltyio: Это же либерашки. У них там без разницы мальчик или девочка :)
odobryam_s 16 июля 2018 | 16:14
На зону ушлепков! По-другому эта шваль не понимает!
neyexo 16 июля 2018 | 16:19
odobryam_s: на зону тех, кто допустил попадание. (Но их ВВП сегодня собрал и похвалил - ни одного происшествия.) А этих к награде.
fedya_111 16 июля 2018 | 16:17
Что-то "кгававый гежим" не дорабатывает.
Попытка испортить праздник миллиардам болельщиков своей вонью, должна быть наказана, хотя бы поркой на конюшне.