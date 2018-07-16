Активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле во время финального матча ЧМ-2018, по-прежнему находятся в ОВД Лужники

Активисты Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу по-прежнему находятся в ОВД Лужники. Сегодня к ним допустили адвоката Николая Васильева. Он рассказал «Эху Москвы», что задержанные в бодром настроении. При этом полицейские практически не дают никакой информации. Адвокат добавил, что заседание суда по делу задержанных, скорее всего, состоится сегодня.

Напомним, — в отношении активистов возбуждены административные дела.



Двое участников группы Pussy Riot, которые помогали организовать акцию, оштрафованы на три тысячи рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Мэш. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.