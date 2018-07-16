Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Меддисона к полутора годам колонии условно
Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Меддисона — его настоящая фамилия Давыдов – к полутора годам колонии условно за распространение экстремистских высказываний в интернете. Поводом к уголовному преследованию стала шутка про Коран.
Уголовное дело возбудила прокуратура Чечни, ролик внесен Минюстом в список экстремистских материалов, — сообщает издание Медуза.
Отмечается, что блогеру пришлось уехать из России из-за угроз со стороны мусульман.
Комментарии17
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olegleon 16 июля 2018 | 16:06
" видеоблогера Илью Меддисона — его настоящая фамилия Давыдов"
"Странный вы народ, блатные. Как собаки Жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
danko_viola 16 июля 2018 | 16:13
olegleon: нафиг кому нужен этот каран. Пусть меня привлекут.
osj99 16 июля 2018 | 16:48
olegleon: посмотрел этот запретный ролик. 6 минут - еле выдержал. Конечно, не надо никого судить или сажать за идиотские высказывания - в конце концов, к чему он там может призывать? Парень реально безграмотный, неразвитый и просто глупый (использую самые мягкие определения). Ничего вообще не знает и не понимает и несёт сплошную пургу с камнями. Думаю, он прочитал за жизнь 1.5 книжки и много-много форумных срачей.
С одной стороны, хочется в мерзкий режим плюнуть за такие приговоры. Но как подумаешь, что защищаешь такого илью - и желание пропадает. Видимо, далеко мне до матери терезы :)
olegleon 16 июля 2018 | 17:06
osj99: в приговоре есть слово "условно". т.е. его просто пожурили и сказали "полтора года не повторяй это преступление"
platonnekafrin 16 июля 2018 | 16:08
"Экстрим" и "экстремизм" для этого суда одно и то же - слово нерусское.
uaslavaua 16 июля 2018 | 16:10
А как же он условно осуждённый уехал с РФ? Надеюсь его и за границей найдут, по-моему все помнят ролик кадырова- кто не понял, тот поймёт
cattt 16 июля 2018 | 16:30
uaslavaua: А за неоднократную угрозу отрезать голову у нас не наказывают
w07s 16 июля 2018 | 16:11
Ой, низя! Низя наши святыни богохулить. Клянусь бородой акадэмика, туринская плащаница ему под подушку!
cattt 16 июля 2018 | 16:23
w07s: uaslavaua: Надож какие они обидчивые - последователи самой мирной религии.
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 16:12
Грубоватая, конечно, шутка.
Впрочем, все шутки современных стэндаперов таковы.
шутят же для соответствующей аудитории.
Смотрят же их дебилы по-преимуществу.
Но 1,5 года это лишнее.
Штраф на 500 рублей.
dyymm 16 июля 2018 | 16:16
А перекрывать часть Москвы два раза в год на всякий коран-баран - это экстремизм?
ruthenocene 16 июля 2018 | 16:16
"Поводом к уголовному преследованию стала шутка про Коран."
Неужто пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, обиделся на критику его книжки и лично накатал заяву в ментовку?! :))
ppvngavr 16 июля 2018 | 16:28
Идиотизм в стране крепчает не по дням, а по часам. Зачем делать рекламу шизофренику и его публикациям? Не пора ли подтереть задницу всей этой мизулинщиной вместе с яровщиной и их бредовыми писаниями?
kaputvsemu 16 июля 2018 | 16:37
Почему оскорбление чувств верующих в РФ это преступление, а оскорбление чувств неверующих это норма?
Почему проповедуемая всеми религиями терпимость и любовь к ближнему моментально даёт сбой, когда натыкается на неверующего или "неверного", вплоть до физического уничтожения последнего?
Почему верующие люди берут на себя право судить и осуждать неверующих, хотя их религия прямо говорит "не суди"?
Почему официальная церковь ведёт торгашескую деятельность в своих храмах, когда тот, чьи иконы развешаны в этих храмах, сам изгонял из храмов торгашей?
Почему священники РПЦ освящают оружие, танки, ракетные установки?
Почему процветающие в среде священнослужителей мужеложество и педофилия находят понимание среди высшего духовенства?
Почему церковь, пользуясь всеми благами светского общества и даже более, не платит со своих бизнесов налоги в бюджет страны?
Можно ещё много задать подобных вопросов, но и этих дотсаточно.
ruthenocene 16 июля 2018 | 16:46
kaputvsemu: Всё просто. Потому что верующие могут Вас убить во имя своей религии любви и добра. А Вы их во имя своего неверия убивать не станете.
alexisgross072018 16 июля 2018 | 16:56
kaputvsemu: А попробуй от агностика услышать - Всякая власть от Бога ?:)) И с какого перепугу император Константин - император-язычник вдруг стал рьяным приверженцем христианства ? Тоже и с пророком Мухамедом ;)) Все в руце Божьей ;))
racerx 16 июля 2018 | 16:48
Илья, даже и не вздумай возвращаться! Ты, конечно, уже "не торт", но я помню те славные времена, когда ты нехило доставлял (но неосознанно, так как всегда был бестолочью, уж извини).
И еще, забери Соколовского. Не хочу, чтобы нормальный парень окончательно превратился в забитого сморчка. Он неплох и ему тут не место (тутошнее место слишком дерьмецом пованивает, если чо).