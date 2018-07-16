Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Меддисона к полутора годам колонии условно

Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Меддисона — его настоящая фамилия Давыдов – к полутора годам колонии условно за распространение экстремистских высказываний в интернете. Поводом к уголовному преследованию стала шутка про Коран.

Уголовное дело возбудила прокуратура Чечни, ролик внесен Минюстом в список экстремистских материалов, — сообщает издание Медуза.

Отмечается, что блогеру пришлось уехать из России из-за угроз со стороны мусульман.