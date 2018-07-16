Мосгорсуд продлил на три месяца домашний арест Нине Масляевой и  Юрию Итину

Мосгорсуд продлил на три месяца домашний арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой Студии» Нине Масляевой и продюсеру Юрию Итину. Масляева останется под домашним арестом до 19 октября, а Итин до 18-го.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств. За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое — с 66 до 133 миллионов рублей.