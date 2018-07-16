Мосгорсуд продлил на три месяца домашний арест Нине Масляевой и Юрию Итину
Мосгорсуд продлил на три месяца домашний арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой Студии» Нине Масляевой и продюсеру Юрию Итину. Масляева останется под домашним арестом до 19 октября, а Итин до 18-го.
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств. За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое — с 66 до 133 миллионов рублей.
Комментарии1
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lion64__2 16 июля 2018 | 15:40
Почему домашний арест а не в узилище? Воры должны сидеть в тюрьме.