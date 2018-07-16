Французский актер Жерар Депардье попал в базу данных должников по налогам в Мордовии
Исполнительное производство в отношении Депардье было начато 13-го июня и прекращено спустя две недели из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Сумма задолженности в базе данных не указана. Получить комментарии судебных приставов пока не удалось, — отмечает издание Медуза.
Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Актер зарегистрирован в Саранске — он получил в этом городе свидетельство индивидуального предпринимателя.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oxlomon 16 июля 2018 | 15:44
Ну, фсё! Прощай Франция! :( И Мордора теперича не выпустят! :(((
andre_klimov 16 июля 2018 | 15:50
oxlomon:
Так он давно уже в Бельгии, вроде? Правда, и оттуда уже куда-то намыливается... Но его вклад в российскую культуру неоценим - он подарил миру описание жизни в России на примере курятника :))
ruderpost 16 июля 2018 | 15:49
так за него должен платить его корешь кадыров.
vpoiskahdna 16 июля 2018 | 15:50
А пятикомнатная хата, подаренная в Саранске.
vilingrad 16 июля 2018 | 15:52
Своих не хватало...
proxozhij 16 июля 2018 | 15:55
Точно, как Шура Балаганов в МОРДОВской республике.
yralez 16 июля 2018 | 15:57
Ловите Сигала......или он тут не появлялся и не появится ?