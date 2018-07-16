Французский актер Жерар Депардье попал в базу данных должников по налогам в Мордовии

Исполнительное производство в отношении Депардье было начато 13-го июня и прекращено спустя две недели из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Сумма задолженности в базе данных не указана. Получить комментарии судебных приставов пока не удалось, — отмечает издание Медуза.

Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Актер зарегистрирован в Саранске — он получил в этом городе свидетельство индивидуального предпринимателя.