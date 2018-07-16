Сборная Франции по футболу возвращается в Париж

Ожидается, что самолет приземлится около 18 часов по московскому времени. Футболисты прямо из аэропорта отправятся на Елисейские поля, где пройдет торжественный парад.



После победы Франции на Чемпионате мира по футболу переименованы шесть станций парижского метро. Теперь названия обыгрывают фамилии футболистов и кричалки болельщиков сборной, — передает из Парижа корреспондент ТАСС Михаил Тимофеев.

«Переименования сделаны на основании игры слов в большинстве случаев с сохранением прежнего названия. Так, станция Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris, чтобы отблагодарить капитана и вратаря сборной. Станция Notre-Dame des Champs теперь будет посвящена главному тренеру французских футболистов Дидье Дешаму. Название станции Avron переделано теперь в духе возгласов французских болельщиков «Nous Avron Gagne», что означает: «Мы выиграли». Все таблички были оперативно изготовлены и уже красуются на парижских станциях метро».

Напомним, — французы обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.