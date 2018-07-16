Суд арестовал на 14 суток болельщика, который вчера облил пивом Владимира Жириновского на Никольской улице
Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток болельщика, который вчера облил пивом Владимира Жириновского на Никольской улице. Это произошло после финального матча Чемпионата мира по футболу. Болельщика признали виновным в мелком хулиганстве – сообщает ТАСС.
Комментарии14
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konstruktor79 16 июля 2018 | 15:40
"суд Москвы арестовал на 14 суток болельщика, который вчера облил пивом Владимира Жириновского"
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Да ему премию надо дать.
danko1 16 июля 2018 | 15:55
konstruktor79: Инте когда на Жирика заведут уголовное дело за призыв изнасиловать беременную журналистку, да еще в страстную пятницу с криками "Христос воскрес"?
Где верующие с их оскорбленными чувствами? Или они только по приказу свыше оскорбляются?
aallttoo 16 июля 2018 | 15:40
Дяденьку, облившего пивом Жириносвского посадили на 14 суток.
Гопника, облившего зеленкой с кислотой Навального - даже не пожурили.
Высокодуховное правосудие в РФ
danko1 16 июля 2018 | 15:41
Гости уехали.
И полицаи скинули маску добродушия и стали опять гестаповцами.
kunst54 16 июля 2018 | 15:43
Пивом этого хмыря не вытравишь...
platonnekafrin 16 июля 2018 | 15:44
Наверняка, не узнал он Жириновского, а принял за болельщика с планеты Любви. Короче, повезло Вольфычу. Но по стране ему ходить нельзя без охраны. Однозначно, обольют не пивом и макнут не в мед.
danko1 16 июля 2018 | 15:51
platonnekafrin: У Жириновского всегда была самая многочисленная охрана в ГД, когда большинство депутатов её вообще не имеют.
Но никакая охрана не спасет от "любви" народной, если в гуще, а не на зачищенной территории этот шут появится.
lion64__2 16 июля 2018 | 15:44
жирик это всего-навсего платный агент спецслужб, которого нельзя воспринимать как личность. Ежели это существо что-то говорит, то эта речь сродни разговору попугая.
"Пусть он, как бес перед обедней,
Себе покоя не дает:
Лакей, сиди себе в передней,
А будет с барином расчет."
stalk25 16 июля 2018 | 15:45
Жаль, что не дерьмом.
sempai 16 июля 2018 | 15:45
Какое еще хулиганство.!!!??? Это же праздник....облить Жириновского пивом...И почему арестовали болельщика ??? А госпожу Собчак за подобное оставили гулять на свободе...
serg4422 16 июля 2018 | 15:48
это какая же гнида на Жирика покусилась?
andre_klimov 16 июля 2018 | 15:54
serg4422:
Явно - более мелкая, не сравнимая с "жертвой". До величин, до каких раздут гнида Жирик - вряд ли кому удастся дорости...
yralez 16 июля 2018 | 15:50
По уму то, мочой надо.
aleks_3310 16 июля 2018 | 15:52
Это Жириновскому ответка прилетела за его плескания. Вот уж точно бог не фраер, всё видит.