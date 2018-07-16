Суд арестовал на  14 суток болельщика, который вчера облил пивом Владимира Жириновского на Никольской улице

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток болельщика, который вчера облил пивом Владимира Жириновского на Никольской улице. Это произошло после финального матча Чемпионата мира по футболу. Болельщика признали виновным в мелком хулиганстве – сообщает ТАСС.