Активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле во время финального матча ЧМ-2018, по-прежнему находятся в ОВД Лужники

Активисты Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу по-прежнему находятся в ОВД Лужники. Сегодня к ним допустили адвоката. Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, все задержанные выглядят вполне бодро, жалоб на насилие во время задержания от них не поступало. Напомним, — в отношении задержанных возбуждены административные дела.



Двое участников группы Pussy Riot, которые помогали организовать акцию, оштрафованы на три тысячи рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.