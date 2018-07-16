Активисты Pussy Riot, выбежавшие на поле во время финального матча ЧМ-2018, по-прежнему находятся в ОВД Лужники
Активисты Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу по-прежнему находятся в ОВД Лужники. Сегодня к ним допустили адвоката. Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, все задержанные выглядят вполне бодро, жалоб на насилие во время задержания от них не поступало. Напомним, — в отношении задержанных возбуждены административные дела.
Двое участников группы Pussy Riot, которые помогали организовать акцию, оштрафованы на три тысячи рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Комментарии14
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liquidsky__ 16 июля 2018 | 15:39
Сегодня допустили адвоката, а завтра допустят болельщиков )
Интересно, как они теперь по улицам ходить будут?
odobryam_s 16 июля 2018 | 15:45
liquidsky__: Надеюсь, что несколько лет эти уроды по улицам ходить не будут! Хотя, российские суды очень уж милосердны к такому отребью.... Могут и недостаточно наказать!
boldu1n 16 июля 2018 | 15:41
Рональдо теперь хочет жениться на фсех пуськах.
andrey_yrievich2702 16 июля 2018 | 15:42
Теперь этими пуськами, Эхо все мозги засрёт. Больше не о чём говорить...
boldu1n 16 июля 2018 | 15:44
andrey_yrievich2702: Патамушта они хероини и чемпионки! Хомячкам нравитса...
odobryam_s 16 июля 2018 | 15:43
ед. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Вот что должны получить эти подонки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
manes 16 июля 2018 | 15:45
odobryam_s: расстрелять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
odobryam_s 16 июля 2018 | 15:49
manes: Нет. Любой человек имеет право на жизнь! Но жизнь может быть разной. Эти заслужили (И ДАВНО!) жизнь за решеткой! Этих тварей нужно изолировать от общества!
manes 16 июля 2018 | 15:46
Вот че опять докопались до Пусек? Ну выбежали, ну впаяли им штраф, ну и все.
parasuk_ 16 июля 2018 | 15:48
manes: Отвлекли людей от финала чм. За такое канделябром да по морде полагается
parasuk_ 16 июля 2018 | 15:46
Это же хорошо. А было бы прекрасно, если они там остались бы на двушечу. Пора с либерашек по полной программе спрашивать за их выходки :)
lion64__2 16 июля 2018 | 15:48
Раз у них такое непотребное название, то должны оправдать его делом. Дать им административный арест суток на 30 и пусть улицы подметают. А чтобы было креативно и соответствовало названию, то мётлы сии потаскухи должны удерживать своими "Pussy Riot" и так мести улицы.
liquidsky__ 16 июля 2018 | 15:53
lion64__2: да прямо пусями пусть и метут )) павленский же показал пример )
m_doc 16 июля 2018 | 15:58
liquidsky__: Не спрашиваю, чем будет мести Верзилов...:))