Во время финального матча ЧМ по футболу на поле стадиона Лужники выбежали четыре активиста Pussy Riot
Их почти сразу задержали и увели с поля. Как сообщает Телеграм-канал Mash, двое участников группы отделались штрафами по три тысячи рублей.
Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Комментарии13
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oxlomon 16 июля 2018 | 15:11
Активиста? Нешта эти дамочки успели все вчетвером поменять пол?
romashka__ 16 июля 2018 | 15:16
Молодцы!
boldu1n 16 июля 2018 | 15:25
romashka__: Молодцы!
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Они чемпионы! И болезненная ромашка с бабкой данкой.
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:32
boldu1n: маня, они прославились на весь мир и рассказали миру, то, что холтели.
И что имп можно предъявить?
максимум мелкое хулиганство ьи гезаконное ношение формы.
карается каждое нарушение штрафом до 1500 рублей.
Молодцы. Максимальный эффект за минимальную цену.
mymymy 16 июля 2018 | 15:34
boldu1n: Поскольку в российском Мордоре официальные службы были абсолютно корректны во время чемпионата, пуськи решили изобразить злобный официоз режЫма, срывающий финал чемпионата.
Других причин (кроме шизы, как у Павленского) придумать невозможно.
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 15:18
"Бешеные Вагины" /как они себя назвали/ - лицо современных проплаченных "правозащитников", тех, что с мороженными курицами в причинных местах.. )
serg4422 16 июля 2018 | 15:38
blinorozhiy_chmo: современные "правозащитники" это не только "бешеные вагины",но и "бешеные анусы"
ematveev 16 июля 2018 | 15:16
Три тысячи?!? А как же "цивилизованный мир"?!? В демократической Польше фанату дали три месяца лишения свободы условно за то, что выбежал на поле...
Вот же кровавая Россия...
Срочно отменить три тысячи и сделать, как во всем цивилизованном мире!
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Хомячки, я все правильно написал?
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:40
ematveev: Нет, пидораша, ты соврал, нагло и бессовестно, Нацистские мрази всегда врут.
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В Гданьске вынесли приговор российскому фанату, который накануне прервал матч испанцев и хорватов. 36-летний болельщик - его имя пока не называют - получил 6 месяцев лишения свободы условно. Тогда как ему грозило до пяти лет тюрьмы. Также он заплатит штраф - около десяти тысяч рублей.
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Только, пидораша, он не выбежал на поле
Инцидент произошёл накануне, россиянин бросил файер с верхнего яруса стадиона - но он не долетел до поля и угодил прямо в сектор хорватских фанатов. (Пидораша, он людей покалечить мог, файеры ведь взрываются частенько.)
Игра была немедленно остановлена, петарду потушили пожарные. Напомню днем ранее в Гданьске дали год условно россиянину, бросившему файер на поле. Еще двоих наших соотечественников, уже в Варшаве, приговорили к реальным срокам - за нападения на полицейских во время массовых беспорядков 12-го июня они проведут в польской тюрьме два и три месяца. Всего под арестом в Польше сейчас 10 россиян.
abuvgrobu 16 июля 2018 | 15:17
Акция эта конечно глупая и испортила игру, но и показала, насколько была нерабочей система безопасности на стадионе - это тоже факт.
mag_1 16 июля 2018 | 15:27
молодцы! смелые девушки! а те, кто осуждает, просто чмо трусливое!
gluhoy2250 16 июля 2018 | 15:51
mag_1: Душечка, если такая же смелая, как эти простипомы, то не завидую, а жалею тебя, глупую!
azt 16 июля 2018 | 15:35
Да уж, для некоторых дебилов чемпионат проходил слишком хорошо, поэтому нужно было срочно поднасрать.