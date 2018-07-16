Депутаты-единороссы собираются поддержать проект пенсионной реформы в первом чтении

Пакет законопроектов о повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен в ближайшие дни.

Руководство «Единой России» приняло решение о консолидированном голосовании за непопулярный законопроект. О том, что партия собирается выступить по этому вопросу как одно целое, сказал ее глава в Госдуме Сергей Неверов. Профильный комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит документ завтра, а Госдума на заседании 19 июля.

Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. При этом граждане предпенсионного возраста – новое понятие, которое может быть закреплено в законе – будут проходить переквалификацию. По словам министра труда Максима Топилина, на эти цели государство планирует ежегодно выделять по 5 миллиардов рублей.

Закон о повышении пенсионного возраста может быть принят уже этой осенью.