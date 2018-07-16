Депутаты-единороссы собираются поддержать проект пенсионной реформы в первом чтении
Пакет законопроектов о повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен в ближайшие дни.
Руководство «Единой России» приняло решение о консолидированном голосовании за непопулярный законопроект. О том, что партия собирается выступить по этому вопросу как одно целое, сказал ее глава в Госдуме Сергей Неверов. Профильный комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит документ завтра, а Госдума на заседании 19 июля.
Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. При этом граждане предпенсионного возраста – новое понятие, которое может быть закреплено в законе – будут проходить переквалификацию. По словам министра труда Максима Топилина, на эти цели государство планирует ежегодно выделять по 5 миллиардов рублей.
Закон о повышении пенсионного возраста может быть принят уже этой осенью.
Комментарии13
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odobryam_s 16 июля 2018 | 15:07
Врагам народа по-другому нельзя. Иначе их на заграничные виллы не пустят их хозяева и счета арестуют!
lezhin 16 июля 2018 | 15:55
odobryam_s: рассказка о том, что все съэкономленные средства пойдут на повышение пенсий легко опровергается: предоставьте людям самим решить - получать пенсию уже сейчас или повышенную - потом. Если для бюджета - все равно, то проблемы возникнуть не должно.
danko1 16 июля 2018 | 15:08
Жулики и воры против народа, за очередное ограбление. Ничего нового.
Только почему воры и бандиты принимают решения, по которым нормальные люди жить должны?
danko_viola 16 июля 2018 | 15:24
danko1: бабка тебя в маями сильно ограбили? Последние подштанники украли? Бабка ты нормальная? Это известно всему Миру! По.
ura_123 16 июля 2018 | 15:11
На пенсию в 65 выходить депутатом полюбому не одно и то же что шахтёром,сталеваром,водителем или ещё кем работающим РУКАМИ.
tag188 16 июля 2018 | 15:15
Всем голосовавшим за едросов -- пламенный привет! :))
danko1 16 июля 2018 | 15:38
tag188: Членам УИКов и ТИКов привет передаете?
tag188 16 июля 2018 | 15:56
danko1: Не только, лично знаю человек 5, которые голосуют за Едро. Из принципа "лишь бы не было войны и депутаты должны помогать, а не мешать президенту".
platonnekafrin 16 июля 2018 | 15:16
С большей радостью и полным удовлетворением воспринял бы следующую новость: "В думе состоялись последние чтения. Вслед - по горячим телам, бывшие помощники покойных занялись организацией отпевания. На улицах Москвы уже начались братания и песнопения".
jamba 16 июля 2018 | 15:26
Не надо столько негатива в адрес самой "любимой" народом партии. Там, как минимум большинство, были неплохо задуманы с момента их рождения. Но только потом, что то пошло не так? У кого то, еще детсаду, у кого то- в классе 5-6-м, у кого то позже! В общем, помните, что почти все они, задуманы были неплохо!;))))))))))))))))))))))))))))
ed10075 16 июля 2018 | 15:29
Ну, этим уродам на пенсию не жить, они себе ее обеспечили верным служением воровской власти, которая с ними поделилась. А вот старикам и старухам, которые к старости никому не нужны, оказались не нужными и государству.
apels 16 июля 2018 | 15:30
А что были сомневающиеся, что поддержат? Партия Путина-Медведева всегда поддерживает согласованное мнение начальников :)
leonty 16 июля 2018 | 15:31
Еще один закон подлецов...