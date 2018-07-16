В Хельсинки проходят переговоры президентов России и США
Встреча началась на час с лишним позже назначенного времени. Владимир Путин прилетел в Хельсинки с опозданием. Дональд Трамп тоже опоздал – он приехал в президентский дворец спустя 20 минут после российского президента.
В начале переговоров Дональд Трамп заявил, что весь мир хотел бы хороших отношений между Россией и США. Трамп признался, что вчера смотрел финальный матч Чемпионата мира по футболу и поздравил Путина с превосходной организацией Чемпионата.
Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов.
Между тем, недалеко от президентского дворца в Хельсинки проходит массовая акция. Ее участники выступают в частности, в поддержку Pussy Riot и Олега Сенцова.
Комментарии42
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danko1 16 июля 2018 | 15:04
Поставил вечно опаздывающего Путина Трамп на место, показав гопнику его место.
Теперь на ковре будет его 3 часа отчитывать. Но бесполезно.
Здравый смысл Путин давно утерял, если и был когда-то, что сомнительно.
Поэтому пустыми бла-бла 3 часа будут.
post_v 16 июля 2018 | 15:09
danko1:
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В.Путин к мавзолею Ленина на парад 9 мая на Красной площади ни разу не опоздал
значит, может приходить вовремя?
tanyaya 16 июля 2018 | 15:11
Два дебила - это сила!
ostapbey 16 июля 2018 | 15:14
tanyaya: неужели и Медведев поехал с Путином??
А лавку на кого оставил??
Даже...
danko_viola 16 июля 2018 | 15:22
danko1: шизонутая вечно трусливая старуха1. Теперь. Вешайся. Но.
danko_viola 16 июля 2018 | 15:28
ostapbey: а старуху данко1 пригласили?
serhio_25__ 16 июля 2018 | 15:13
post_v: Можно, когда находишься на приличном мероприятии. А тут какая-то встреча с подчинённым, которого Путин назначил.
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 15:50
serhio_25__: // Можно, когда находишься на приличном мероприятии. А тут какая-то встреча с подчинённым, которого Путин назначил. //
Да, детёныш ватоцефала, здесь тот редкий случай, когда я с тобой соглашусь.
Это никакие не переговоры президентов, а встреча агента Рыжего с куратором Плюгавым.
Но их проблема в том, что папаша Мюллер в курсе всех их взаимоотношений, и бомбы осталось ждать недолго.
danko1 16 июля 2018 | 15:14
post_v: Так этот трус принимать парад приходит со стороны Кремля, территория которого зачищена.
А в остальное время он пытается, как истинный гэбэшник, менять маршрут и время, т.к. очень боится за свою жизнь никчемную.
serhio_25__ 16 июля 2018 | 15:18
danko1: Шизанутая, а сказкой стороны он должен туда приходить?
porvana_v_klochya 16 июля 2018 | 15:41
Проходит массовая акция … в поддержку "Пусси Райт" и Сенцова. Ах-ха-ха... Эхо, да хорош уже звездить то. Сомневаюсь, что хотя бы один финн ( естественно, местный, а не из понаехавших ) имеет представление об этих тупорылых клоунах-пуськах. А уж тем более о Сенцове каком то. Хотя нисколько не удивлен тем, что ты приплело этих уродцев к новости о встрече ВВП и назначенного им 45-го президента США.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 15:09
danko1: Путин опаздывает - козёл. Трамп опаздывает - молодец.
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Вот это называется шизофрения, расщепленное сознание. И, к сожалению, сегодня это диагноз для целого народа, называющего себя шумерами.
agamasat 16 июля 2018 | 15:21
noxepy_7_40_: вы демонстрируете собой абсолютную глупость, ибо в высказывании данко1 нет никакой шизофрении, а есть позиция, выражающая отношение к вечно опаздывающему царю бензоколонки. Относительно встречи этой моли с президентом США, то тут как раз все поставлено, как надо - холоп ждет хозяина, а не наоборот, раз уж пошла такая заваруха от этой моли.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 15:24
agamasat: Слава Украине, поросёночек! Учи более лудше русский языка, будь ласка)))
danko1 16 июля 2018 | 15:33
agamasat: Было бы еще интереснее и поучительнее, если бы Трамп прождал 15 минут Путина, опаздывавшего на полчаса, а потом ушел, отменив переговоры.
К сожалению, ни Королева Англии, ни Папа римский, не отменили вообще прием опаздавшего на визит Путина, а просто сократили время приема.
Точность - вежливость королей. Но гопника надо учить элементарным правилам поведения.
parasuk_ 16 июля 2018 | 15:42
agamasat: Не, холоп платит хозяину 500 тыс. $ чтобы хозяин согласился с холопом поговорить 10 минут около туалета. И зовут холопа педро украинский ;)
vedma2017 16 июля 2018 | 15:30
noxepy_7_40_:
Трамп молодец, что поставил путина на место.
danko_viola 16 июля 2018 | 15:32
vedma2017: а тебе вставил в место.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 15:36
vedma2017: Кисунька, будет досуг, глянь на Ютубе мультик из эпохи Перестройки, "Лев и девять гиен". Тебе понравится, там как раз про "поставили на место".
boldu1n 16 июля 2018 | 15:18
danko1: Теперь на ковре будет его 3 часа отчитывать.
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Ты там кончила? Бабка - Даунко.
andre_klimov 16 июля 2018 | 15:40
danko1:
Трамп умеет разговаривать ссобеседником на понятном ему языке. Поэтому и младшого Кима убедил, что его понимают как надо :)
Скорее всего, что они сейчас оба "токуют", как глухари. А потом каждый из них запишет себе в актив проведённую встречу. И эти танцы малоинтересны, но всё-таки интересно, чем Путин готовился платить за "свадебного генерала"?
vilingrad 16 июля 2018 | 15:56
danko1: Из-за закрытых дверей настойчивый рефрен:
- А ты кто такой?!
- And who are you, shorty?!!!
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:06
Трамп унизил Путина и заставил ждать себя.
Это будет урок.
Естественно, Путин сразу был поставлен в положение подчиненного.
Снисходительные поздравления это подчеркнули.
Естественно, что время переговоров будет сокращено.
Да и то чем говорить?
mystar 16 июля 2018 | 15:12
fig__vvam__: Да и то чем говорить?
________________________________
Например о том как бы пиндосам безопасно сдристнуть из Сирии.
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:19
mystar: Нет, голоубок, насчет Сирии будет джругой разговор.
России предложат сдать Иран полностью и окончательно.
Что она уже гнаполовину и сделала.
Израиль глушит иранцев в Сирии когда и где ьхочет.
Амери канцы тоже.
А вывести свои войска из Сирии США могут хоть завтра, там их советников пара десятков.
У них в Сирии еще никто не погиб, в отличие от России.
Причем пару сотен русских как раз американцы положили. Безнаказанно.
serhio_25__ 16 июля 2018 | 15:15
fig__vvam__: . Дональд Трамп тоже опоздал – он приехал в президентский дворец спустя 20 минут после российского президента" - какое страшное унижение. Должны же были приехать одновременно, да?
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:22
serhio_25__: Да, педя, приезжают одновременно, таков этикет.
Встречаются обычно на крыльце и вместе входят в помещение для переговоров.
Это когда нет хозяина.
А если есть хозяин, то он встречает у входа.
Иначе унижение.
serhio_25__ 16 июля 2018 | 15:33
fig__vvam__: "приезжают одновременно, таков этикет" - сам придумал иди в методичке написано?
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 15:44
serhio_25__: Пидораша, не все такие тупые болваны как ты.
Ты даже из пригожинских тупизной выделяешься.
kisa2000 16 июля 2018 | 15:06
Трамп не такой уж клоун, как старается выглядеть. Сказал, что большая глупость не иметь хороших отношений с Россией.
speculyant 16 июля 2018 | 15:07
Опозданиями меряются. Лидеры супердержав хреновы. Детский сад! Ну или колония для несовершеннолетних...
zhrv 16 июля 2018 | 15:13
- "Дональд Трамп тоже опоздал – он приехал в президентский дворец спустя 20 минут после российского президента."
Трампушка повеселил, чувака на место поставили. Вот только он, да Эрдоган - реальные пацаны )
vpu2011 16 июля 2018 | 15:13
:)
Чо ватанлэнд, макнули вашего хозяина носом в то, что он же насрал?
Ждал как собака, никуда не делся.
svetalana 16 июля 2018 | 15:14
И смех, и грех! Как игра в "гляделки" - только тут кто кого пересидит и заставит ждать другого. Не королевских кровей оба, Плебеи, которые сейчас разыгрывают между собой, кто из них главный, "пахан". Позорище.
vpu2011 16 июля 2018 | 15:18
svetalana: Вообще-то - нет. Путин заставил себя ждать. И это было бы использовано в пропагандистских целях.
Никто ничем не мерялся.
Теперь, ещё до начала встречи, Трамп нивелировал эту дешёвую пропагандистскую уловку. Именно так это и делают.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 15:22
svetalana: Не кажется ли вам, что ещё большим позорищем является факт обсуждения поведения двух плебеев, третьим плебеем? Который, так же, видимо, кровей совсем не "королевских", осуждает "плебейство" себе подобного?
vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 15:16
Это у них игра такая - кто больше опоздает.
Опоздуны, блин.
vasyakirin 16 июля 2018 | 15:32
vasya_von_smetankin: кгб облажалось не предусмотрели что трамп полтора часа шнурки гладить может...
terens 16 июля 2018 | 15:27
зачем поддерживать Pussy Riot и воришку от оппозиции? В своих странах они Павленского быстро в психушку заперли, почему у нас это нельзя делать?
plank1957 16 июля 2018 | 15:33
Посмотрим, состоится ли совместная пресс-конференция или последуют дежурные заявления о приверженности сторон миру и правопорядку. Я не верю в какие-либо положительные итоги, поскольку любые договоренности с Путиным имеют отрицательную цену.
serg4422 16 июля 2018 | 15:41
все проходит.... и пиндосы пройдут. А Россия останется.
proxozhij 16 июля 2018 | 15:49
Вдвоем остались? А видеокассету им дадут. Например, про гладиаторов.