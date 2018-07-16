В Хельсинки проходят переговоры президентов России и США

Встреча началась на час с лишним позже назначенного времени. Владимир Путин прилетел в Хельсинки с опозданием. Дональд Трамп тоже опоздал – он приехал в президентский дворец спустя 20 минут после российского президента.

В начале переговоров Дональд Трамп заявил, что весь мир хотел бы хороших отношений между Россией и США. Трамп признался, что вчера смотрел финальный матч Чемпионата мира по футболу и поздравил Путина с превосходной организацией Чемпионата.

Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов.

Между тем, недалеко от президентского дворца в Хельсинки проходит массовая акция. Ее участники выступают в частности, в поддержку Pussy Riot и Олега Сенцова.