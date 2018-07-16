ЕС полностью запретил поставки мяса птицы из России в связи со вспышками птичьего гриппа, — сообщает Россельхознадзор
Запрет носит временный характер и не распространяется на мясо, которое подверглось термической обработке.
Сейчас экспортировать мясо птицы в страны Евросоюза могут 18 российских предприятий.
Комментарии13
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post_v 16 июля 2018 | 14:36
а Евросоюз хоть знает, что он "полностью запретил поставки мяса птицы из России" ?
или это фейк-ньюс от Россельхозналзора к саммиту в Хельсинки?
tvitov66 16 июля 2018 | 14:41
post_v: не прошло и 100 лет, а ответочка на запрет Онищенко 2 июня 2011 года на ввоз в Россию овощей из европейских стран уже прилетела
semia 16 июля 2018 | 14:46
Как они без нашей птицы? Как мы без их сыра?
В Евросоюзе птицы не хватает...Скорее у нас мозгов не хватает.
tvitov66 16 июля 2018 | 14:51
semia: кстати без ИХ сыра, творога и брынзы действительно не просто - наше горючее импортозамещение совсем говно ...
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:09
post_v: Мальчик,ты полный идиорт или худой?
Только полный идиот может думать, что Россельхознадзор может распространять фейки о запрете поставок из России.
Отвлекись от соски, прыщавенький и попробуй понять, что ты написал увлекшись сосанием.
sibbeast 16 июля 2018 | 14:36
Воронеж, держись!
hrenvam 16 июля 2018 | 14:37
А что, в России есть птица, которую можно экспортировать ?
ura_123 16 июля 2018 | 14:54
hrenvam: Есть,как не быть? Пригожинских петушков на экспорт)))
serg4422 16 июля 2018 | 15:45
hrenvam: ты есть петух. тебя мы и пустим на экспорт.
nebudbydlom 16 июля 2018 | 14:37
Брали уроки у Говнищенко.
Он, случайно еще не перебрался в Евросоюз?
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:14
nebudbydlom: Птичий грипп в России действительно свирепствует и это не шутка, а беда.
В том числе и для населения.
Куриное мясо подорожает, а это сейчас пища бедняков.
ura_123 16 июля 2018 | 14:52
И как теперь сенатор Лисовский своих курочек обрабатывать будет?
serg4422 16 июля 2018 | 15:43
надо запретить поставлять педерастов из европы.