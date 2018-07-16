Во Франции два человека погибли, празднуя победу национальной сборной на Чемпионате мира по футболу
В городе Анси 50-летинй мужчина разбился, прыгнув в канал, еще один человек скончался в коммуне Сен-Фели после того, как празднуя победу, въехал на автомобиле в дерево. «Паризьен» сообщает о многочисленных пострадавших в ходе беспорядков по всей стране.
В Париже и Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона хулиганов, которые разбивали витрины и поджигали мусорные баки
Комментарии12
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perestarok 16 июля 2018 | 14:38
"Во Франции два человека погибли, праздную победу национальной сборной на Чемпионате мира по футболу"
Дикари. То набеги на соседей совершали, теперь бьются от счастья.
oxlomon 16 июля 2018 | 14:42
perestarok:
Вы не понимаете: це свободные люди в свободной стране! Не чета россиянам, вынужденным ходить строем под присмотром путенских опричникофф. ;)
minerr 16 июля 2018 | 14:59
oxlomon: Победобесие, нет?
serhio_25__ 16 июля 2018 | 15:10
minerr: Интересно, а Леруа Мерлен и там ватку распаковывает или это только для России?
echo_shar 16 июля 2018 | 15:19
minerr: perestarok:
Вот как нужно победобесить! Учитесь у Европы! )))
oleg_andreevich 16 июля 2018 | 15:31
minerr: нет. Победобесие - это когда вас преследуют не за то, что вы скорбите или празднуете не в соответствии со стандартами принятыми Единой Россией.
vlad_sabbath 16 июля 2018 | 14:39
Дебилы. Дебильная смерть. (
Весь чемпионат целиком с командами и стадионами не стоит одной человеческой жизни.
olegleon 16 июля 2018 | 14:41
премию Дарвина в студию!
mikr 16 июля 2018 | 14:51
Прямо победобесие какое-то. И куда только смотрят эховские блогеры?
andreyoo 16 июля 2018 | 15:01
mikr: Прямо победобесие какое-то.
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Что значит "какое-то"?
Это идейно верное Победобесие. Победобесие свободных прогрессивных людей.
А оцените размах победобесия! Разве способны путинские рабы на грабежи, на битие витрин, на пьяную езду?
ex_ex 16 июля 2018 | 15:14
Идиотов везде хватает. Но не везде их к власти допускают, как в России.
gluhoy2250 16 июля 2018 | 15:15
Да, уж победобесие, так победобесие.... Троицкий.., А..у, гнилушка музыкальная, что язык в ж.. застрял!! И главное, демшиза ихнее победобесие оправдывает, там же живут светлые прдвинутые люди, не то, что здесь, одно быдло и рабы! Демшиза, Ау...у