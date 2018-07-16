Во Франции два человека погибли, празднуя победу национальной сборной на Чемпионате мира по футболу

В городе Анси 50-летинй мужчина разбился, прыгнув в канал, еще один человек скончался в коммуне Сен-Фели после того, как празднуя победу, въехал на автомобиле в дерево. «Паризьен» сообщает о многочисленных пострадавших в ходе беспорядков по всей стране.

В Париже и Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона хулиганов, которые разбивали витрины и поджигали мусорные баки