Мегафон принял решение об уходе с Лондонской фондовой биржи и объявил о выкупе своих обыкновенных акций, торгующихся на бирже в Москве.

Сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей Мегафона, — говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета директоров. Всего на выкуп ценных бумаг предполагается потратить более миллиарда долларов, — сообщает РБК.

Мегафон провел первичное размещение акций на Московской и Лондонской биржах осенью 2012 года. На тот момент это было одним из крупнейших Ай-Пи-О росийских компаний.