Мегафон принял решение об уходе с Лондонской фондовой биржи
Мегафон принял решение об уходе с Лондонской фондовой биржи и объявил о выкупе своих обыкновенных акций, торгующихся на бирже в Москве.
Сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей Мегафона, — говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета директоров. Всего на выкуп ценных бумаг предполагается потратить более миллиарда долларов, — сообщает РБК.
Мегафон провел первичное размещение акций на Московской и Лондонской биржах осенью 2012 года. На тот момент это было одним из крупнейших Ай-Пи-О росийских компаний.
Комментарии7
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andrewm 16 июля 2018 | 14:37
Да нафиг оно надо. На Митинском рынке выгоднее торговать.
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 14:41
andrewm: Прихогдитсчя бежать нее считаясь с потерями,
Миллиард долларей на дороге не валяются, но ведь когда конфискуют все, больше потеряешь.
r88w556xl4 16 июля 2018 | 14:56
на выкуп ценных бумаг предполагается потратить более миллиарда долларов
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Ага, а на закон о хранении персональных данных у них средств нет, диски жёсткие не на что им покупать. Все эти "нищие" компании уже так распухли от денег, что миллиард туда, миллиард сюда - для них словно семечки.
fig__vvam__ 16 июля 2018 | 15:02
r88w556xl4: Ага, можно не только на хранение персональных данных деньги тратить, но в де5рьме их топить.
Но не хотят гады.
Мальчик, ты ведь идиот от рождения?
luger_max_otto 16 июля 2018 | 15:35
Ага, как там у Ильфа и Петрова- "Пойдемте, Киса. Мы чужие на этом празднике жизни".
nebudbydlom 16 июля 2018 | 14:54
Это вам не плюшки из бюджета таскать!
ruthenocene 16 июля 2018 | 15:46
"Всего на выкуп ценных бумаг предполагается потратить более миллиарда долларов".
Может, это не Мегафон собрался уйти с биржи, а кто-то из руководства решил выйти в кэш и сдриснуть на тёплые острова? :))