«Единая Россия» будет консолидировано голосовать за пенсионную реформу, — сообщил лидер фракции, вице-спикер Сергей Неверов. Ожидается, что первое чтение законопроекта состоится 19-го июля. Пенсионный возраст мужчин предлагается повысить на пять лет, а женщин на восемь.

Правительство обещает выделять около пяти миллиардов рублей ежегодно на программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста – об этом сказал министр труда Максим Топилин.

Депутаты предложили ввести понятие «человек предпенсионного возраста», чтобы закрепить за этой группой граждан определенные права, а также обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнении пожилых сотрудников, — сообщает РБК.