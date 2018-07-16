«Единая Россия» будет консолидировано голосовать за пенсионную реформу, — сообщил лидер фракции, Сергей Неверов.
«Единая Россия» будет консолидировано голосовать за пенсионную реформу, — сообщил лидер фракции, вице-спикер Сергей Неверов. Ожидается, что первое чтение законопроекта состоится 19-го июля. Пенсионный возраст мужчин предлагается повысить на пять лет, а женщин на восемь.
Правительство обещает выделять около пяти миллиардов рублей ежегодно на программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста – об этом сказал министр труда Максим Топилин.
Депутаты предложили ввести понятие «человек предпенсионного возраста», чтобы закрепить за этой группой граждан определенные права, а также обязать работодателей уведомлять Роструд об увольнении пожилых сотрудников, — сообщает РБК.
Комментарии25
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fazer22 16 июля 2018 | 14:34
Гореть им в аду, аминь.
danko1 16 июля 2018 | 14:37
fazer22: Кто бы сомневался, что эти воры проголосуют за ограбление народа.
tvitov66 16 июля 2018 | 14:56
danko1: кто бы сомневался что ватно-быдло-бараны опять за них проголосует
pro_hanov 16 июля 2018 | 14:42
fazer22: "Гореть им в аду" консолидировано.
luger_max_otto 16 июля 2018 | 14:49
Прошмандовок- обратно в бордель, а хутина- на пуй!
ura_123 16 июля 2018 | 14:58
luger_max_otto: Может с хутиным не нужно столь радикально? Достаточно черенка от лопаты)))
mirandas 16 июля 2018 | 14:35
Твари
nebudbydlom 16 июля 2018 | 14:43
Консолидировано испытывая патриотический оргазм....
odobryam_s 16 июля 2018 | 14:43
"Мы же враги народа, нам по-другому нельзя. Заокеанские хозяева не поймут. А нам еще жить в лондонах-парижах-майамах"!
ura_123 16 июля 2018 | 14:45
Вот они враги Российского народа! Хотя... этот народ достоин этих "избранников".
nebudbydlom 16 июля 2018 | 14:47
ura_123: Народ Сталин с Гитлером истребили. Осталось одно население - да и то запуганное по самый 37-ой год.
pusto1 16 июля 2018 | 14:45
консолидированно, это как, словоблуды думские? в Магадан тоже сообща поедете? :)
vladimir1967 16 июля 2018 | 14:46
Конечно жулье друг друга поддерживает.
ramun 16 июля 2018 | 14:54
Если посмотреть какую страну вы построили,так вам вообще никакой пенсии платить не надо.И вокруг себя поменьше надо гадить.
yralez 16 июля 2018 | 14:55
Жулики и воры, полицаи и чекисты, вертухаи и прокуроры, каратели всея Руси......обьединяйтесь !
Дадим последний бой народу !
man_from_sobibor 16 июля 2018 | 15:01
..г-н Неверов и вся его фракция - предатели Великой России и интересов ее народа ..
dekadik 16 июля 2018 | 15:02
Проклятий вам не избежать враги народа....гниды воровские.
koshkaedu 16 июля 2018 | 15:03
Консолидировано против народа? Да народ вас больше не выберет.
А может даже отзовёт.
innaigorewna 16 июля 2018 | 15:23
koshkaedu: А он их и не выбирает уже давно
irinakingsize1 16 июля 2018 | 15:03
Тюююю... Это теща Неверову подсказала: "Давай, давай, зятек! Нехрен этому старью дома болячки зеленкой мазать. Видишь , я на старости лет какой вам дворец отгрохала в "Соснах". И это я только на пенсию . А на зарплату я вам б все Майами скупила"
fgk54 16 июля 2018 | 15:05
А Народный Фронт Путина, который входит в Единую Россию, тоже будет голосовать ЗА пенсионную реформу? Как можно заставить Народный Фронт голосовать ЗА, если Путин скорее всего не разделяет эту реформу? А не получится ли кризис в партии Единая Россия после такого голосования? Если Народный Фронт проголосует ЗА, тогда ВСЕ - приехали, будет социальный бунт по всей России. Если будет, тогда у Путина будет хорошая возможность перейти в решительное наступление и распустить ГосДуму. Возможно ли такое?
oldpartizan 16 июля 2018 | 15:23
fgk54: путин не разделяет - милейший, закусывать надо.
kochar 16 июля 2018 | 15:13
Ну вот как без отборного мата этот бред комментировать???
sergei_tn 16 июля 2018 | 15:36
Ну так ясное дело. Знают с чьей руки кормятся :)
captaingeorge 16 июля 2018 | 15:38
Бесит их коль "вопреки"
Ходят строем мудаки
Строем в рай попасть хотят
Строем на х... полетят...