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14:30, 16 июля 2018

В Хельсинки начались переговоры президентов России и США

Встреча началась почти с  часовой задержкой. В начале встречи президент Путин заявил, что пришло время обстоятельно поговорить о  двухсторонних отношениях и международных проблемах.
ПЛЕНКА –

В свою очередь, президент Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения. Он добавил, что хотел бы обсудить с  Путиным множество вопросов, включая ядерное разоружение
Перед началом переговоров лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Переговоры продлятся около трех часов  — примерно половину этого времени президенты будут общаться с глазу на глаз без помощников и членов делегаций.

Комментарии

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andrewm 16 июля 2018 | 14:34

Опоздал? Придется Крымом жертвовать, иначе не простят

luger_max_otto 16 июля 2018 | 14:36

В нулевом раунде Трамп переиграл Путина, приехав на встречу через 20 минут после моли :)

danko1 16 июля 2018 | 14:39

luger_max_otto: Поставил гопника, опаздывающего даже к Королеве Англии и Папе римскому, на место.
Путин надеялся, что он заставит Трампа ждать, а тут очередной облом.

sterhogolub 16 июля 2018 | 14:59

danko1: Сцуко, как на свидание собираются, кто раньше, кто позже... но окурок то прибздел на много опаздывать

bosen48 16 июля 2018 | 15:02

danko1: Гопник это тот кто идёт впереди королевы с расстёгнутым пиджаком.
А ты не в курсе, что Путин всё-таки заставил Трампа ждать?

tvitov66 16 июля 2018 | 14:36

andrewm: Трапм переопаздал нашего опаздатого: 1 - 0

pro_hanov 16 июля 2018 | 14:39

tvitov66: "переопаздал нашего опаздатого: 1 - 0"

Вы не правы. Гол престижа всё-таки Путин забил (опоздал на полчаса). Счёт пока 2-1 в пользу Трампа.

proxozhij 16 июля 2018 | 14:35

Хорошо бы Путин вышел к журналистам с фингалом.

noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:37

proxozhij: Вот бы Путин вышел с фингалом. Вот бы мост рухнул. Вот бы чемпионат провалился. Вот бы кто-нибудь умер, заболел, или на худой конец, обосрался.
_____________________________________________
Вот типично шумерские мечты и чаяния.

nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 14:43

noxepy_7_40_: представляю как бабахнет твой пукан, если крыса выйдет действительно с фингалом.

noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:48

nampuom_nugopaxu: Котик, неужто тебе больше не о чем помечтать, как о чужих жопах?

nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 14:59

noxepy_7_40_: тебе жалко жопы? Думаешь сотрётся?

adl1964 16 июля 2018 | 14:44

proxozhij: ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

nikvol 16 июля 2018 | 15:34

proxozhij: Хорошо бы Путин вышел к журналистам с фингалом
====================
Фингал - это не зазорно. Если дал сдачи и бился. Фингалов боятся трусы.

pro_hanov 16 июля 2018 | 14:36

Затаив дыхание, весь мир ждёт, когда Великий Нацлидер твёрдой рукой проведёт красную черту на карте: Дональд, всё, что слева - твоё, с справа - моё. Дональд после обнимет Нацлидера, и прослезится. Плёнка

luger_max_otto 16 июля 2018 | 14:44

Обнимет, проведет до лестницы, да с лестницы и спустит :)

tks 16 июля 2018 | 14:41

Встреча питерского бандоса с джамайкинским хулиганом!

serg4422 16 июля 2018 | 14:42

Железная поступь Русского Императора!!!

tvitov66 16 июля 2018 | 14:48

serg4422: мелкоВАТНЫЙ нонче ампиратор пошёл, не иначе как в Наполеоны метит

andrewm 16 июля 2018 | 14:52

tvitov66: В какой палате у нас наполеоны?

nebudbydlom 16 июля 2018 | 14:52

serg4422: Император без империи. Кавказ про...ал, пол-Сибири продал за бесценок Китайцам....
Сейчас еще Трамп Крым отнимет.

tks 16 июля 2018 | 14:57

serg4422: Императора Пу?
Он же плохо кончил...

irinaapril 16 июля 2018 | 14:45

Что, Путин снова опоздал?Как говорится, точность это вежливость королей, а Путин- царь, а цари должны опаздывать, чтобы подчеркнуть своё величие.

justitia 16 июля 2018 | 15:05

irinaapril: Чтобы подчеркнуть величие , г-н Путин приодел каблуки. Смотрелся всего на полторы головы ниже г-на Трампа. Это , несомненно - большая победа ! :)

koshkaedu 16 июля 2018 | 14:53

А я жду от саммита совсем немногогогого: Путин возвращает Украине Крым и Донбасс, Грузии - Абхазию и Ю. Осетию, Асаду - процветающую Сирию. А Трамп посодействует возвращению Путина в G7. Да, забыл: ядерное разоружение. Но уж это-то на паритетных началах.

noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:56

koshkaedu: Это нормально. Сейчас раздадут лекарства, потом тихий час, и всё у вас наладится.

bosen48 16 июля 2018 | 15:11

koshkaedu: Ещё один ждун нарисовался. Крым это российское государство, Донбасс вряд ли захочет возвращаться, а Абхазия и Южная Осетия независимые государства признанные Россией.

citizeneco 16 июля 2018 | 14:55

Хорошо, что они будут общаться полтора часа без помощников. У Трампа будет возможность оценить адекватность реакции и ответов Путина, возможно, его мнение совпадёт с оценкой Немцова, что Путин просто ё….й и дальше личных выгод его интересы не простираются, а на мнение оппонента, даже лидера сильной державы ему наплевать и он не в состоянии просчитать тяжёлые последствия такого отношения. Трамп, который вёл успешный бизнес, хорошо представляет насколько важны деловая этика и доверие между партнёрами и невозможно достичь успеха, если каждый будет тянуть одеяло на себя, не учитывая взаимных интересов, да ещё угрожая ядерными ракетами в стиле гангстерских боевиков, как это делает Путин.

mikr 16 июля 2018 | 14:57

Кучка эховских дебилов состязается в остроумии.
Отличный результат многолетней селекционной работы редакции Эха Москвы, добившейся полной неадекватности своей аудитории.

buzukin1912 16 июля 2018 | 15:03

mikr: За последние три года успех в этой области стремительно нарастал... Этому явлению посвящено множество фантастических фильмов-страшилок - от Дракулы до Чужих :) Работает, однако!

mystar 16 июля 2018 | 15:05

mikr: Кучка эховских дебилов состязается в остроумии.
______________________________________________
Чего то дебилы? Люди работу работают. Центик к центику.

irinakingsize1 16 июля 2018 | 15:10

\\Трамп прибыл на место проведения встречи — в президентский дворец в центре Хельсинки — на 20 минут позже Путина.
Российский лидер также прибыл во дворец с опозданием относительно назначенного времени. Его приезд на место проведения встречи планировался в 13:00 по местному времени, однако задержался, так как самолет приземлился на полчаса позже, чем ожидалось.\\

Померялись писюнами. Ну и ? Пока 1: 0 в пользу друга Трампушки. Наблюдаем дальше.
P.S.Самолет приземлился на полчаса позже. Петлял огородами опять?

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