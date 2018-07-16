В Хельсинки начались переговоры президентов России и США
Встреча началась почти с часовой задержкой. В начале встречи президент Путин заявил, что пришло время обстоятельно поговорить о двухсторонних отношениях и международных проблемах.
ПЛЕНКА –
В свою очередь, президент Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения. Он добавил, что хотел бы обсудить с Путиным множество вопросов, включая ядерное разоружение
Перед началом переговоров лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Переговоры продлятся около трех часов — примерно половину этого времени президенты будут общаться с глазу на глаз без помощников и членов делегаций.
Комментарии32
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andrewm 16 июля 2018 | 14:34
Опоздал? Придется Крымом жертвовать, иначе не простят
luger_max_otto 16 июля 2018 | 14:36
В нулевом раунде Трамп переиграл Путина, приехав на встречу через 20 минут после моли :)
danko1 16 июля 2018 | 14:39
luger_max_otto: Поставил гопника, опаздывающего даже к Королеве Англии и Папе римскому, на место.
Путин надеялся, что он заставит Трампа ждать, а тут очередной облом.
sterhogolub 16 июля 2018 | 14:59
danko1: Сцуко, как на свидание собираются, кто раньше, кто позже... но окурок то прибздел на много опаздывать
bosen48 16 июля 2018 | 15:02
danko1: Гопник это тот кто идёт впереди королевы с расстёгнутым пиджаком.
А ты не в курсе, что Путин всё-таки заставил Трампа ждать?
tvitov66 16 июля 2018 | 14:36
andrewm: Трапм переопаздал нашего опаздатого: 1 - 0
pro_hanov 16 июля 2018 | 14:39
tvitov66: "переопаздал нашего опаздатого: 1 - 0"
Вы не правы. Гол престижа всё-таки Путин забил (опоздал на полчаса). Счёт пока 2-1 в пользу Трампа.
proxozhij 16 июля 2018 | 14:35
Хорошо бы Путин вышел к журналистам с фингалом.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:37
proxozhij: Вот бы Путин вышел с фингалом. Вот бы мост рухнул. Вот бы чемпионат провалился. Вот бы кто-нибудь умер, заболел, или на худой конец, обосрался.
_____________________________________________
Вот типично шумерские мечты и чаяния.
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 14:43
noxepy_7_40_: представляю как бабахнет твой пукан, если крыса выйдет действительно с фингалом.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:48
nampuom_nugopaxu: Котик, неужто тебе больше не о чем помечтать, как о чужих жопах?
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 14:59
noxepy_7_40_: тебе жалко жопы? Думаешь сотрётся?
adl1964 16 июля 2018 | 14:44
proxozhij: ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
nikvol 16 июля 2018 | 15:34
proxozhij: Хорошо бы Путин вышел к журналистам с фингалом
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Фингал - это не зазорно. Если дал сдачи и бился. Фингалов боятся трусы.
pro_hanov 16 июля 2018 | 14:36
Затаив дыхание, весь мир ждёт, когда Великий Нацлидер твёрдой рукой проведёт красную черту на карте: Дональд, всё, что слева - твоё, с справа - моё. Дональд после обнимет Нацлидера, и прослезится. Плёнка
luger_max_otto 16 июля 2018 | 14:44
Обнимет, проведет до лестницы, да с лестницы и спустит :)
tks 16 июля 2018 | 14:41
Встреча питерского бандоса с джамайкинским хулиганом!
serg4422 16 июля 2018 | 14:42
Железная поступь Русского Императора!!!
tvitov66 16 июля 2018 | 14:48
serg4422: мелкоВАТНЫЙ нонче ампиратор пошёл, не иначе как в Наполеоны метит
andrewm 16 июля 2018 | 14:52
tvitov66: В какой палате у нас наполеоны?
nebudbydlom 16 июля 2018 | 14:52
serg4422: Император без империи. Кавказ про...ал, пол-Сибири продал за бесценок Китайцам....
Сейчас еще Трамп Крым отнимет.
tks 16 июля 2018 | 14:57
serg4422: Императора Пу?
Он же плохо кончил...
irinaapril 16 июля 2018 | 14:45
Что, Путин снова опоздал?Как говорится, точность это вежливость королей, а Путин- царь, а цари должны опаздывать, чтобы подчеркнуть своё величие.
justitia 16 июля 2018 | 15:05
irinaapril: Чтобы подчеркнуть величие , г-н Путин приодел каблуки. Смотрелся всего на полторы головы ниже г-на Трампа. Это , несомненно - большая победа ! :)
koshkaedu 16 июля 2018 | 14:53
А я жду от саммита совсем немногогогого: Путин возвращает Украине Крым и Донбасс, Грузии - Абхазию и Ю. Осетию, Асаду - процветающую Сирию. А Трамп посодействует возвращению Путина в G7. Да, забыл: ядерное разоружение. Но уж это-то на паритетных началах.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:56
koshkaedu: Это нормально. Сейчас раздадут лекарства, потом тихий час, и всё у вас наладится.
bosen48 16 июля 2018 | 15:11
koshkaedu: Ещё один ждун нарисовался. Крым это российское государство, Донбасс вряд ли захочет возвращаться, а Абхазия и Южная Осетия независимые государства признанные Россией.
citizeneco 16 июля 2018 | 14:55
Хорошо, что они будут общаться полтора часа без помощников. У Трампа будет возможность оценить адекватность реакции и ответов Путина, возможно, его мнение совпадёт с оценкой Немцова, что Путин просто ё….й и дальше личных выгод его интересы не простираются, а на мнение оппонента, даже лидера сильной державы ему наплевать и он не в состоянии просчитать тяжёлые последствия такого отношения. Трамп, который вёл успешный бизнес, хорошо представляет насколько важны деловая этика и доверие между партнёрами и невозможно достичь успеха, если каждый будет тянуть одеяло на себя, не учитывая взаимных интересов, да ещё угрожая ядерными ракетами в стиле гангстерских боевиков, как это делает Путин.
mikr 16 июля 2018 | 14:57
Кучка эховских дебилов состязается в остроумии.
Отличный результат многолетней селекционной работы редакции Эха Москвы, добившейся полной неадекватности своей аудитории.
buzukin1912 16 июля 2018 | 15:03
mikr: За последние три года успех в этой области стремительно нарастал... Этому явлению посвящено множество фантастических фильмов-страшилок - от Дракулы до Чужих :) Работает, однако!
mystar 16 июля 2018 | 15:05
mikr: Кучка эховских дебилов состязается в остроумии.
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Чего то дебилы? Люди работу работают. Центик к центику.
irinakingsize1 16 июля 2018 | 15:10
\\Трамп прибыл на место проведения встречи — в президентский дворец в центре Хельсинки — на 20 минут позже Путина.
Российский лидер также прибыл во дворец с опозданием относительно назначенного времени. Его приезд на место проведения встречи планировался в 13:00 по местному времени, однако задержался, так как самолет приземлился на полчаса позже, чем ожидалось.\\
Померялись писюнами. Ну и ? Пока 1: 0 в пользу друга Трампушки. Наблюдаем дальше.
P.S.Самолет приземлился на полчаса позже. Петлял огородами опять?