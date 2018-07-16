В Хельсинки начались переговоры президентов России и США

Встреча началась почти с часовой задержкой. В начале встречи президент Путин заявил, что пришло время обстоятельно поговорить о двухсторонних отношениях и международных проблемах.

ПЛЕНКА –

В свою очередь, президент Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения. Он добавил, что хотел бы обсудить с Путиным множество вопросов, включая ядерное разоружение

Перед началом переговоров лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Переговоры продлятся около трех часов — примерно половину этого времени президенты будут общаться с глазу на глаз без помощников и членов делегаций.