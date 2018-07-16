Законопроект о возможности поиска детей с помощью геолокации следует распространить – председатель «Лиза Алерт»
Законопроект о возможности поиска пропавших детей с помощью геолокации следует распространить на всех – председатель отряда «Лиза Алерт» Сергеев
В поисковом отряде «Лиза Алерт» призывают расширить законопроект, позволяющий проводить поиски детей с помощью геолокации их телефонов, на всех потерявшихся вне зависимости от возраста. Это окажет существенную помощь в проведении поисково-спасательных операций, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель поискового отряда Григорий Сергеев.
«Это касается всех пропавших. Это касается не только детей – это касается любого человека с мобильным телефоном. Но надо откуда-то начинать, поэтому если история хотя бы по детям начнется, уже хорошо. Но почему так же нельзя искать бабушку или дедушку, чем они хуже детей, по мнению Государственной думы, я не знаю», — сказал он.
Г.Сергеев отметил, что действующее законодательство предполагает наличие судебного решения для осуществления поиска по геолокации телефона, что значительно усложняет процесс поисков и требует времени. По его словам, сейчас мобильная геолокация используется для поисков, но, как правило, в обход закона.
Г.Сергеев также обратил внимание, что у сотовых операторов существует техническая возможность достаточно четко определять местоположение человека, однако в государственных службах и ведомствах эти данные не всегда точны. В частности служба 112 может определить геолокацию потерявшегося человека, если он сам обратился за помощью по телефону. Однако за пределами населенных пунктов реальное местоположение человека может не совпадать с тем, что отображается у специалистов службы, из-за того, что система работает не точно. Причем разница, по словам Г.Сергеева, может достигать нескольких километров.
«То, что 112 показывает в городе, более-менее точно, а что она показывает в природе — совершенно неточно. Использовать эту точку в ходе поисково-спасательных работ просто опасно, потому что погрешность слишком велика», — разъяснил он.
Г.Сергеев добавил, что считает необходимым повышать точность данных в государственных службах.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий осуществлять поиск пропавших детей с использованием геолокации их телефона. По мысли авторов документа, он должен упростить и ускорить процедуру поиска.
Комментарии1
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midnightblues 16 июля 2018 | 14:28
Да уж,в честь выжившей из ума внучки Поскребышева стали создавать отряды и фонды.
Вот так-можно плеваться в Хамовническом суде в родственников и лупить их,деля наследство-но напишут,шо таки святая
и идиоты верят