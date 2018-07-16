Прощание с предпринимателем Петром Офицеровым прошло в ритуальном зале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Прощание с осужденным по делу Кировлеса предпринимателем Петром Офицеровым прошло в ритуальном зале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова написала у себя в Фейсбуке, что врачи не нашли признаков насильственной смерти. По её словам, он долгое время страдал от эпилепсии с приступами судорожного синдрома.
Предпринимателю было 43 года.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sniper777 16 июля 2018 | 14:23
Как это не нашли, а следы моих пальцев на шее Пидра Обсерова это что не следы, а моя сперма во рту Обсерова это что не следы, а моя сперма в жопе Обсерова это что не следы? Плохо работают следаки - не проверили рот с жопой у Обсерова!