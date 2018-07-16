Прощание с предпринимателем Петром Офицеровым прошло в ритуальном зале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Прощание с осужденным по делу Кировлеса предпринимателем Петром Офицеровым прошло в ритуальном зале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова написала у себя в Фейсбуке, что врачи не нашли признаков насильственной смерти. По её словам, он долгое время страдал от эпилепсии с приступами судорожного синдрома.

Предпринимателю было 43 года.