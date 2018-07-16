Последние экспетризы подтвердили подлинность останков российской царской семьи
Об этом рассказала официальный представитель следственного Светлана Петренко.
«Заключения экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи».
Светлана Петренко добавила, что для окончательного решения необходимы еще четыре экспертизы.
Комментарии3
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m_doc 16 июля 2018 | 14:14
экспетризы... "Русский" язык имени Веника:))
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:19
Это точно последние экспертизы? Ну, в смысле, задние, они же крайние? Завтра точно других не будет?
vasyakirin 16 июля 2018 | 14:21
noxepy_7_40_: будут еще более настоящие останки царя, в ,РПЦ вообще так заведено, черепов у святых по дюжине пальцев по полсотни, попробуй по приходам сосчитай....