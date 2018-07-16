Последние экспетризы подтвердили подлинность останков российской царской семьи

Об этом рассказала официальный представитель следственного Светлана Петренко.

«Заключения экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи».

Светлана Петренко добавила, что для окончательного решения необходимы еще четыре экспертизы.