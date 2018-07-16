Российский МИД лишил дипломатического статуса торговое представительство Франции

Оно будет закрыто из-за подозрений в коммерческой деятельности.

Для французского торгпредства сегодня – последний рабочий день. Уже завтра оно будет закрыто – пишет «Интерфакс», со ссылкой на французский дипломатический источник. Официальных разъяснений о причинах ликвидации со стороны посольства или российского министерства иностранных дел пока не последовало. Но информационное агентство сообщает, что это могло произойти из-за якобы проводимой торгпредством коммерческой деятельности.

Представительство занималось продвижением малого и среднего французского бизнеса в России, а также сопровождало деятельность предпринимателей-соотчественников, работающих на территории нашей страны. В частности, по данным «Инетрфакса», оно обеспечило французское присутствие на Санкт-Петербургском экономическом форуме и других профильных площадках в России.

Представительство работало от имени государственной организации «Business France».