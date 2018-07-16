Российский МИД лишил дипломатического статуса торговое представительство Франции
Оно будет закрыто из-за подозрений в коммерческой деятельности.
Для французского торгпредства сегодня – последний рабочий день. Уже завтра оно будет закрыто – пишет «Интерфакс», со ссылкой на французский дипломатический источник. Официальных разъяснений о причинах ликвидации со стороны посольства или российского министерства иностранных дел пока не последовало. Но информационное агентство сообщает, что это могло произойти из-за якобы проводимой торгпредством коммерческой деятельности.
Представительство занималось продвижением малого и среднего французского бизнеса в России, а также сопровождало деятельность предпринимателей-соотчественников, работающих на территории нашей страны. В частности, по данным «Инетрфакса», оно обеспечило французское присутствие на Санкт-Петербургском экономическом форуме и других профильных площадках в России.
Представительство работало от имени государственной организации «Business France».
Комментарии4
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vilingrad 16 июля 2018 | 14:15
оно обеспечило французское присутствие на Санкт-Петербургском экономическом форуме и других профильных площадках в России"
А вот не фиг.
tvitov66 16 июля 2018 | 14:20
vilingrad: торговое представительство Франции не должно торговать на просторах нашей сверхдержавы - ибо нефиг!
vikwlad 16 июля 2018 | 14:19
Эт, не иначе, как в отместку французам за то, что они стали чемпионами мира по футболу.
tks 16 июля 2018 | 14:19
Отличная благодарность от Режима за сотрудничество с ним.