В России завершился Чемпионат мира по футболу

Победительницей стала сборная Франции, которая в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Празднования во Франции продолжались всю ночь, в некоторых местах даже обернулись беспорядками. В России же говорят, что Чемпионат прошел без серьезных происшествий.

Вчера на финале было задержано несколько человек, в том числе четверо участников группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время второго тайма. Сразу после игры в интернете появилось видео задержания — на нем слышно, как некий подполковник грубо разговаривает с задержанными.

В свою очередь группа Pussy Riot выпустила заготовленный ролик, в котором объяснила суть своей акции

Задержанные, судя по всему, по-прежнему находятся в ОВД «Лужники». Адвоката к ним не пустили. Полиция начала проверку относительно того, содержится ли в действиях активистов состав преступления. Ночью были составлены протоколы по двум статьям административного кодекса.

Зарубежные издания пишут про победу Франции над Хорватией в рамках Чемпионата Мира по Футболу. Многие обращают внимание на его политический подтекст.

Париж празднует победу и фанаты заполонили Елисейские поля, чтобы поддержать молодую и такую разнородную команду французских игроков, — называет свою статью The Guardian. И это — хороший посыл для нации, которая столкнулась с масштабными террористическими атаками недавно.

Французская Le Monde отмечает, что Чемпионат мира позволит отношения с Россией. Авторы публикации полагают, что авторитарный уклон Кремля не помешал Москве организовать праздничный и гостеприимный чемпионат мира, несмотря на сложившийся во французском общественном мнении образ.

Издание Aden из Йемена пишет, что «Россия может быть плохой, но не такой, какой ее показывают в голливудских фильмах. Вопреки нашим ожиданиям Чемпионат мира по футболу в России — самый потрясающий».

Этот чемпионат мира отличился масштабным продвижением русской культуры, обращают внимание сразу разные интернет-порталы. Исландские издания, к примеру, публикуют видео с болельщиками из этой страны, которые поют «Калинку-малинку». А испанская El Pais рассказывает историю русского кокошника, который согласно газете стал символом чемпионата. Хотя, в заголовке журналисты сравнивают кокошник с диадемой.

Прошедший чемпионат мира стал первым в истории, на котором была задействована система видеопомощии арбитрам. Это не уберегло турнир от судейских скандалов, но повлияло на результативность многих матчей.

На чемпионате мира забито 169 голов, из них 73 со стандартов. Многих этих стандартов не было бы, если бы ни система VAR. Видеоассистенты действительно изменили судейский подход к футболу. Раньше назначить пенальти в финале чемпионата мира могли лишь в случае какого-то вопиющего нарушения правил. В нашем случае 11-метровый в матче Франция – Хорватия был поставлен в эпизоде, который раньше судья бы попросту не заметил. Кстати жест, изображающий телевизионный экран за месяц стал международным итернет-мемом. Из других важных событий. Чемпионство Франции двадцать лет спустя, почти как название знаменитого романа Александра Дюма.

«Трехцветные» теперь догнали по количеству титулов Аргентину и Уругвай. Хорватия же, впервые в истории, сыграла в финале чемпионата мира, а Бельгия, также впервые, взяла бронзу. А вот многие гранды подвели. Германия не сумела выйти из группы, чего с ней прежде не бывало никогда, Бразилия споткнулась в четвертьфинале, Италия вообще не сумела пробиться на первенство планеты.

Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году. Впервые в истории первенство планеты состоится не летом, а поздней осенью: с конца ноября до середины декабря.