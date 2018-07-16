Владимир Путин на полчаса позже, чем ожидалось, прилетел в Хельсинки на встречу с Дональдом Трампом
Из аэропорта он сразу прибыл в президентский дворец в центре Хельсинки.
Ранее планировалось, что итоговая пресс-конференция двух лидеров состоится в 16.30, будет ли она смещена из-за опоздания российского президента, пока неизвестно.
Комментарии26
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danko1 16 июля 2018 | 14:04
Молодец Трамп.
В результате вечно всюду опаздывающий Путин ждал Трампа 20 минут, показывая, кто тут главный.
tvitov66 16 июля 2018 | 14:06
danko1: НашТрампапмпам переопаздал нашего опаздуна
gordy 16 июля 2018 | 14:09
Дональд включит это в счёт?
semia 16 июля 2018 | 14:09
Мудак Путин. Не нужна ему никакая нормализация. Типа,опять хулиган.
danko1 16 июля 2018 | 14:10
tvitov66: Не помню, был ли еще когда случай, чтобы Путин униженно ждал кого-то целы 20 минут, когда он уже стал президентом.
Правда, Немцов рассказывал, что Путин ждал приема у него несколько часов, т.к. был без записи. И даже его секретарша, которая по обязанности должна знать более-менее крупных чиновников по всей России, не знала, кто это такой.
boldu1n 16 июля 2018 | 14:12
danko1: Даунко - БОРИСЬ!
tvitov66 16 июля 2018 | 14:17
boldu1n: дык мелкоПУт ждал часами у двух кабинетов - Бориса Березовского и Бориса Ельцина
igorrrpadlowitchs 16 июля 2018 | 14:06
danko1: самолёт прилетел с опозданием, но на встречу саму плешивый не опоздал- пришлось побегать!
olegleon 16 июля 2018 | 14:07
danko1: а Вы про протокол никогда не слышали?
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 14:12
Руководимая великим Путиным, великая Россия рулит Земным Шаром. Микроба Трамп приехал получать ЦУ от великого Путина.
olegleon 16 июля 2018 | 14:20
nampuom_nugopaxu: ЦУ потом вы будете получать. и или будете их выполнять, или останетесь без финансовых подачек
rampa 16 июля 2018 | 14:15
danko1: ох, как все сложно в политике. Вот я опять в сомнениях, Трамп все-таки наш или не очень ))))))))))
olegleon 16 июля 2018 | 14:23
rampa: конечно наш. он же предал идеалы Майдана и не потребовал от Путина в присутствии журналистов освободить восток Украины и Крым. )))
продался он Путину, если коротко.
даже не попросил освободить Сенцова!
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 14:04
Ну всё, тперь уж Трамп ему не даст спуску! Поставит плешивого карлика на место! Трамп наш!!!
olegleon 16 июля 2018 | 14:11
noxepy_7_40_: он продолжит изоляцию России, которую вчера поддержал президент Франции, а на прошлой неделе премьер Израиля
mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 14:05
Все, кто утверждал, что он опоздает, посрамлены!
Ведь для него опоздание на полчаса - это всё равно, что прибытие раньше времени.
Кстати, у кого кортеж длиннее - у него или у кадырки?
tvitov66 16 июля 2018 | 14:08
mikhail_spb_: тут нуна прическами мерятся, а не кортежами!
vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 14:06
Гитлер тоже постоянно менял свой график.
Боялся потому что.
ostapbey 16 июля 2018 | 14:09
vasya_von_smetankin: и Гитлера фольксваген ЗАВОДИЛСЯ!!
а тут "кортеж" скопирован с Арматы.
Даже..
platonnekafrin 16 июля 2018 | 14:08
Трам замахнулся, чтоб выкинуть цветы в ближайший водоем, но тут услышал рев мотора. Он глянул на источник, а с лодки троллил Путин.
Троллинг – способ ловли с помощью катера или моторной лодки.
putin_itogy 16 июля 2018 | 14:09
Встреча уже НЕНОРМАЛЬНАЯ по дипломатической линии,
трамп ПРИБЫЛ С СУПРУГОЙ,
путин ПРИБЫЛ ОДИН.
А это уже НЕТ ПОЛНОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОНТАКТА,
и не будет.
Финский президент, своей женой , по сути ЗАМЕНЯЕТ ЖЕНУ путину....
Жёны финского президента, и Меланья Трамп - ОНИ ВМЕСТЕ,
ДВЕ ЖЕНЫ ПРЕЗИДЕНТОВ, вынуждены СОБЛЮСТИ ПРОТОКОЛ.
А ГДЕ АЛИНА КАБАЕВА..???
jetsam 16 июля 2018 | 14:14
да блин. куда тут до отечественных айфонов,
если часы делать не научились :)
yralez 16 июля 2018 | 14:14
Еле выманили
nata_roo 16 июля 2018 | 14:15
Медвежья болезнь.
weeta 16 июля 2018 | 14:16
Петляет. Чтоб пуля не достала.
lager23 16 июля 2018 | 14:19
Если официальная встреча рассчитана на 1час, а итоговая конференция будет в 16.30, то почему нацлидер прилетел в 14.00, опоздав на полчаса, но прибыв раньше?