В Волгограде ливни повредили дорогу, построенную к Чемпионату мира по футболу

Пострадал и сам стадион – сообщает АИФ-Волгоград со ссылкой на очевидцев. Масштабы ущерба не уточняются. Также затоплено несколько крупных торговых центров.

Вчера в Волгограде за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.