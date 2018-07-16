В Волгограде ливни повредили дорогу, построенную к Чемпионату мира по футболу
Пострадал и сам стадион – сообщает АИФ-Волгоград со ссылкой на очевидцев. Масштабы ущерба не уточняются. Также затоплено несколько крупных торговых центров.
Вчера в Волгограде за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии8
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danko1 16 июля 2018 | 13:45
Дорогу смыло, как смыло и миллиарды, похищенные при её строительстве.
Ротенберг строил?
proxozhij 16 июля 2018 | 13:53
А где дорога? — Ее смыло.
ura_123 16 июля 2018 | 13:53
Мундиалиада закончилась,забудьте)))
dorin1987 16 июля 2018 | 13:54
Кто там из путиноидов орал про то, что инфраструктура для понтового ЧМ, который проводил царек РФ после пригодится? Уже все расползается.
danko1 16 июля 2018 | 13:58
dorin1987: Не только расползается.
В Саранске власть уже объявила, что у них нет денег на содержание стадиона и трибуны будут разбирать.
forum_participant 16 июля 2018 | 14:03
dorin1987: Не паникуй, контра. Это стихийное бедствие, никто от этого не застрахован. Все восстановят и будет лучше чем прежде.
ura_123 16 июля 2018 | 14:06
forum_participant: При восстановлении будет гораздо более лучше чем было? Попробуй себя на Цветном бульваре или у Петросяна.
danko1 16 июля 2018 | 14:22
ura_123: Будет еще лучше тем, кто и на восстановлении миллиард награбит.