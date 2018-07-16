Следственный комитет начал проверку «Натали-Турс» в связи с неисполнением обязательств по реализованным путевкам

Сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. По словам Тюриной, у компании начались и кадровые проблемы – в Натали-Турс осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены.

Натали-Турс одна из старейших и крупнейших компаний на российском рынка. 4-го июля компания объявила, что из-за финансовых трудностей аннулирует уже оплаченные туры и прекращает продажу новых.