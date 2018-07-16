К отравлению Сергея и Юлии Скрипаль могут быть причастны сотрудники Главного разведывательного управления России

Сообщает Нью-Йорк таймс со ссылкой на британских и американских чиновников, знакомых с ходом расследования.

В то же время следователи не исключают, что за отравлением могла стоять другая российская спецслужба или частная структура.

Власти Великобритании объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинили в этом Россию. Москва отвергает выдвинутые обвинения.