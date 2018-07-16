К отравлению Сергея и Юлии Скрипаль могут быть причастны сотрудники Главного разведывательного управления России
Сообщает Нью-Йорк таймс со ссылкой на британских и американских чиновников, знакомых с ходом расследования.
В то же время следователи не исключают, что за отравлением могла стоять другая российская спецслужба или частная структура.
Власти Великобритании объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинили в этом Россию. Москва отвергает выдвинутые обвинения.
Комментарии5
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jetsam 16 июля 2018 | 13:43
@К отравлению серея@
серея точно отравило ГРУ.
а вот Юлию - кгб\фсб.
ematveev 16 июля 2018 | 13:58
jetsam:
А вторую пару? МВД и кто еще?
Пускай хакеры будут. Они сейчас тоже в тренде.
pravdatut 16 июля 2018 | 13:51
Что делать с КГБ ? Население не желает расставаться.
gwon 16 июля 2018 | 13:56
К отравлению серея и Юлии Скрипаль могут быть причастны сотрудники Главного разведывательного управления России
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А могут и не быть причастны. С таким же успехом, как МИ-8, МИ-7, Моссад и ЦРУ. особенно если серея.
liquidsky__ 16 июля 2018 | 14:03
Как интересно запели. А Тереза с Борюсиком утверждали это в тот же день. А теперь "может- не может".