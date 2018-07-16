Епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон скончался на Афоне
Сообщил дьякон Андрей Кураев. В свою очередь, официальный сайт Московского патриархата уточнил, что смерть епископа Тихона наступила после продолжительной болезни.
Это уже второй епископ РПЦ, скончавшийся за последние 10 дней в окрестностях Афона. 6 июля в районе полуострова Халкидики было найдено тело епископа Бирского и Белорецкого, Илии, который также совершал паломническую поездку на Святую Гору.
Комментарии10
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olegleon 16 июля 2018 | 13:39
что-то зачастили они там
odobryam_s 16 июля 2018 | 13:46
olegleon: Не спугните! Пусть продолжают!
olegleon 16 июля 2018 | 13:51
odobryam_s: вот и не верь, что это место святое после этого!
lynat 16 июля 2018 | 13:49
Новичок?
tvitov66 16 июля 2018 | 14:22
lynat: гонют напраслину - "она утонула" купаясь с отроками ...
vata_putya 16 июля 2018 | 13:53
ну и что ?
ura_123 16 июля 2018 | 13:56
Тот самый Тихон,который духовник фождя? Ну и .... царствие небесное.
s011ma 16 июля 2018 | 14:01
Это уже второй епископ РПЦ, скончавшийся за последние 10 дней в окрестностях Афона.
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Какой-то воздух там нездоровый для епископов...
aallttoo 16 июля 2018 | 14:04
Епископ УПЦ на Афоне. Наводит на мысли
gvs 16 июля 2018 | 14:21
aallttoo: Надеюсь, Афоню не посадят? ))))