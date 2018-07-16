МИД России лишил дипломатического статуса представительство по торговле и инвестициям посольства Франции
Сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник. По его словам, с завтрашнего дня представительство закрывается.
По некоторым данным, причина такого решения – коммерческая деятельность представительства на территории Российской Федерации. Официальных комментариев со стороны посольства Франции и МИДа России пока нет.
Комментарии8
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yralez 16 июля 2018 | 13:40
Кокс ом не делятся
gordy 16 июля 2018 | 13:58
Плевок в спину Макрона?
tvitov66 16 июля 2018 | 14:10
gordy: в этом мире и его окрестностях может быть только одна футбольная сверхдержава!
ansata 16 июля 2018 | 13:45
Наш ответ на отказ Макрона приглашать Непричемыша на встречу G7 в 19-м году?
tvitov66 16 июля 2018 | 14:12
ansata: низя торгпредству заниматься торговлей на территории нашей могучей сверхдержавы
... а могли бы еще и инвестиции конфисковать!
sim 16 июля 2018 | 13:46
Подарок французам к выигрышу звания Чемпионов Мира
andre_klimov 16 июля 2018 | 13:51
торгпредставительство занималось коммерцией- вот это ужас-ужас:)))
nicolay_simonovsky Николай Симоновский 16 июля 2018 | 14:00
"Ну и кто чемпион?!")