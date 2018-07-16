МИД России лишил дипломатического статуса представительство по торговле и инвестициям посольства Франции

Сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник. По его словам, с завтрашнего дня представительство закрывается.

По некоторым данным, причина такого решения – коммерческая деятельность представительства на территории Российской Федерации. Официальных комментариев со стороны посольства Франции и МИДа России пока нет.