Президенты двух стран сначала пообщаются один-на-один, затем пройдут переговоры с участием делегаций.

Совместного заявления по итогам саммита решено не готовить. Ранее и в Москве, и в Вашингтоне заявляли, что не ждут прорывов от первой полноформатной встречи Путина и Трампа, — отмечает Интерфакс.