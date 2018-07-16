Путин прилетел в Хельсинки для участия в российско-американском саммите — первом с момента избрания Дональда Трампа
Президенты двух стран сначала пообщаются один-на-один, затем пройдут переговоры с участием делегаций.
Совместного заявления по итогам саммита решено не готовить. Ранее и в Москве, и в Вашингтоне заявляли, что не ждут прорывов от первой полноформатной встречи Путина и Трампа, — отмечает Интерфакс.
Комментарии25
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igorrrpadlowitchs 16 июля 2018 | 13:36
И заметьте, что маленькое ничтожество даже не сделает попытки опоздать!
pro_hanov 16 июля 2018 | 13:44
igorrrpadlowitchs: Великий Нацлидер опоздал на полчаса. Точность - вежливость королей (с), а сочетание мании величия и комплекса неполноценности не даёт приехать вовремя.
gordy 16 июля 2018 | 13:48
@Совместного заявления по итогам саммита решено не готовить@
Значит, только твиттер Трампа и пугра Пескова?
rampa 16 июля 2018 | 13:53
pro_hanov: да ладно вам, может он просто такой неорганизованный. Я тоже, к сожалению, очень часто опаздываю. Даже на самолет опоздать как-то ухитрилась. Может и он просто на самолет опоздал, а следующий только через час )))
demosua 16 июля 2018 | 13:57
rampa: пробки на дорогах
igorrrpadlowitchs 16 июля 2018 | 13:58
pro_hanov: самолёт может и опоздал, но согласно официальному протоколу встреча началась вовремя- значит крысёныш бегом бежал!
post_v 16 июля 2018 | 14:09
pro_hanov:
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В.Путин к мавзолею Ленина на парад 9 мая на Красной площади ни разу не опоздал
значит, может приходить вовремя?
ramses333 16 июля 2018 | 13:44
igorrrpadlowitchs: Как бы не так!
"Самолет Путина приземлился на полчаса позже, чем планировалось".
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4c6db89a79472d43730b12
rampa 16 июля 2018 | 13:49
ramses333: )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) так Трампу и надо, будет знать с кем дела собрался делать
ramses333 16 июля 2018 | 13:56
rampa: А я считаю, что это опоздание - очередная победа Путина. Опять Вова всех переиграл! )))
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 14:01
ramses333: не всех, всем до лампочки. Пуйло Россию переиграл, но она поймёт это, как обычно, позже.
ramses333 16 июля 2018 | 14:04
nampuom_nugopaxu: Если вообще поймет.
mezulia 16 июля 2018 | 13:50
igorrrpadlowitchs: Уже опоздал. Лечиться надо... Хотя какой из экземпляров лечить? Никто не видел, какой из них поехал?
provocator_dobra 16 июля 2018 | 13:52
igorrrpadlowitchs: Маленькое ничтожество с Эха Москвы сильно обосралось...
rampa 16 июля 2018 | 13:58
provocator_dobra: не комплексуй, с кем не бывает. Просто не надо всем об этом сообщать ))))
vezdehod 16 июля 2018 | 14:21
igorrrpadlowitchs:
И заметьте, что маленькое ничтожество даже не сделает попытки опоздать!
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С дядей Трампом не забалуешь - ведь он может и, спокойно. уехать, если он попытается опоздать.
Да и по Протоколу Путин должен встречать Трампа первым.
vasyakirin 16 июля 2018 | 13:37
Трамп уже с женой в гольф играет?
olegleon 16 июля 2018 | 13:37
в аэропорту его встречали десятки тысяч протестующих, требующих освободить великого украинского режиссёра Сенцова, сказал источник аэропорта
danko1 16 июля 2018 | 13:38
Резолюцию по результатам встречи, подготовленную Кремлем, на днях опубликовали.
Ничего, кроме бла-бла. Даже в Кремле прорыва не ждут.
Да и сложно чего-то ждать, когда Трамп пообещал требовать у Путина ухода из Крыма, вывода войск и наемников из Донбасса, прекращения помощи сепаратистам и ухода из Сирии, на что Путин понятно не пойдет, т.к. поражения признавать не любит.
patrikk_1 16 июля 2018 | 13:50
danko1:
Требовать от В.Путина ухода из Крыма, а что там не так? Там война идёт, протесты местного населения, акты гражданского неповиновения или что? Только тупой дебил и дегенерат может требовать вывода российских ВКС из Сирии, где рано или поздно, власть захватил бы ИГИЛ, или прекратить помощь повстанцам Новороссии, где бы украинская нацистская свинья устроила геноцид русскоязычного населения.
demosua 16 июля 2018 | 13:59
patrikk_1: ну, ну, от тебя никто не требует этой исповеди, расслабься...
snagging 16 июля 2018 | 13:40
Интересно, если Финляндия была в составе России, там также было, как в Карелии или ещё хуже. Вот два региона рядом, а Карелия это захолустье.
pravdatut 16 июля 2018 | 13:42
Самолет Путина опаздывает на 20 мин. Совещание не началось в 13,15, как договорено ранее!
pravdatut 16 июля 2018 | 13:45
Совместного заявления не будет. Значит будет обычная балачка. Это поможет Трампу в познании Мордора.
mezulia 16 июля 2018 | 13:52
pravdatut: Чему я очень рада.