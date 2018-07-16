Саранские приставы не смогли взыскать долги с актера Жерара Депардье
Это следует из официальной базы должников.
У Жерара Депардье накопилась задолженность по уплате налогов, пишет Znak.com. Производство по ее взысканию с актера его продолжалось всего две недели: с 13 по 28 июня. Причина в том, что саранские судебные приставы попросту не смогли отыскать имущество Депардье: все усилия оказались тщетными. При этом на сайте официальной базы должников не говорится, сколько именно налогов актер задолжал России. Не удалось это выяснить и у пристава-исполнителя, который занимался этим вопросом, отмечает Znak.com. Депардье, напомним, пять лет назад получил российское гражданство. Это произошло вскоре после того, как актер заявил, что хочет покинуть Францию из-за введения т.н. «налога на роскошь» и плохого состояния СМИ в стране. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин, а власти Мордовии предоставили элитное жилье в Саранске. Однако в том же 2013 году Депардье получил гражданство Бельгии и переехал жить в королевство.
В начале этого года Депардье выразил желание поселиться в Алжире.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ansata 16 июля 2018 | 13:13
Хорошо он вас идиотов поимел. Поделом!
gordy 16 июля 2018 | 13:19
Депардье, как чайка: оставил след и полетел дальше?
testmeter 16 июля 2018 | 13:37
ansata: Депардье - русофоб, фошизд, замаскировавшийся жидобандеровец!
danko1 16 июля 2018 | 13:15
А квартиру элитную отдать многодетной семье власти Саранска не желают в счет уплаты налогов и за ненадобностью её актёру-холую?
opponent70 16 июля 2018 | 13:36
danko1: Элитная квартира, или её денежный эквивалент, давно уже в Бельгии вместе с пузато-носатым холуём.
ramen 16 июля 2018 | 13:16
Колобок!
"Я от бабушки (Франции) ушёл, я от дедушки (путина) ушёл, и от вас, приставов тоже уйду!" (Ж.Депардье)
victoro 16 июля 2018 | 13:20
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл,
И от вас, приставы, убегу.
seryj_wolk 16 июля 2018 | 13:38
victoro: Если Депардье что и должен властям вонючего сарая, то он им всем все прощает.
askol2016 16 июля 2018 | 13:24
Жерар очень хотел заплатить эти налоги, да не нашел кому. А потом сказал, пропади пропадом этот вонючий сарай!
opponent70 16 июля 2018 | 13:38
askol2016: В этом вонючем сарае, стало вонять ещё больше с появлением "допердье"!!!
vedma2017 16 июля 2018 | 13:26
Как насчет того, чтобы не выпускать Депардье из России за долги ?
lager23 16 июля 2018 | 13:27
Справедливость можно восстановить!
По долгам Депардьё может ответить подписавший указ о присвоении гражданства — Путен, денег у него много (он не считает з/п, а харчуется за госсчёт), достаточно найти тумбочку нацлидера, не более того!
natayak 16 июля 2018 | 13:35
Вот умора. Его имущество не могут найти власти нескольких стран. Этот чувак - категорически против налогов. И все тут.
rihard 16 июля 2018 | 13:36
Пусть в Чечню еще съездят, там поищут!
testmeter 16 июля 2018 | 13:40
rihard: В Чечне льготное налогообложение для танцевавших лезгинку лично с Рамзаном
zhrv 16 июля 2018 | 13:46
Вот и не знаю, что же менее болезненное для тех, кто орал про "друга" - что связались с "сумасшедшим долбо..м", или что их поимели с особым цинизмом?
glius 16 июля 2018 | 14:11
Старый жучара этот Жерар, паспорта меняет как перчатки. Не для того он "стал россиянином", что бы какие то лохи-приставы, выставили его по чёрному, по русскому национальному обычаю.