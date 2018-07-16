Саранские приставы не смогли взыскать долги с актера Жерара Депардье

Это следует из официальной базы должников.

У Жерара Депардье накопилась задолженность по уплате налогов, пишет Znak.com. Производство по ее взысканию с актера его продолжалось всего две недели: с 13 по 28 июня. Причина в том, что саранские судебные приставы попросту не смогли отыскать имущество Депардье: все усилия оказались тщетными. При этом на сайте официальной базы должников не говорится, сколько именно налогов актер задолжал России. Не удалось это выяснить и у пристава-исполнителя, который занимался этим вопросом, отмечает Znak.com. Депардье, напомним, пять лет назад получил российское гражданство. Это произошло вскоре после того, как актер заявил, что хочет покинуть Францию из-за введения т.н. «налога на роскошь» и плохого состояния СМИ в стране. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин, а власти Мордовии предоставили элитное жилье в Саранске. Однако в том же 2013 году Депардье получил гражданство Бельгии и переехал жить в королевство.

В начале этого года Депардье выразил желание поселиться в Алжире.