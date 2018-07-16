В Волгограде из-за вчерашних ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации
Сейчас в Волгограде продолжает идти слабый дождь, коммунальщики оперативно устраняют последствия вчерашний стихии. Большая часть работ выполнена, однако на некоторых участках они продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта. Объем осадков, выпавших в городе в течение нескольких часов 15 июля, превысил полуторамесячную норму. За пару часов дождь блокировал работу несколько торговых центров: система водоотведения не справилась с нагрузкой и вода хлынула с потолка в торговые залы. Оттуда эвакуировали посетителей. Из-за проблем с ливневкой на многих, в том числе и центральных улицах в прямом смысле плавали автомобили. По этой причине накануне вечером перекрыли часть первой продольной. Тонны песка и земли, сошли со склонов рядом со новым стадионом и забаррикадировали нулевую продольную. Там застряли несколько автомобилей. Возле Волгоград-Арены из-за нескольких оползней образовался провал в несколько метров глубиной и более десяти метров длиной – провалилась земля, тротуарная плитка и асфальт. . Этот склон благоустроили перед мундиалем. В соцсетях появились шутки, что стадион у нас не прижился и решил уплыть не дожидаясь окончания чемпионата.Сейчас мэрия подсчитывает ущерб. К настоящему времени удалось восстановить движение на проспекте Ленина и работу скоростного трамвая на половине линии, на оставшихся участках откачивают воду. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Волгограде еще не удалось полностью восстановить движение общественного транспорта. Полный объем ущерба мэрия еще подсчитывает.
Комментарии2
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fig__vvam__ 16 июля 2018 | 13:27
Уважаемая редакция, эта новость способна вызвать ступор у человека, который хоть минимально разбирается в проблеме.
ладно, жопорукие и дерьмоголовые не смогли организовать водоотвод на улицах и склонах, но что нужно иметь вместо головы, чтобы не суметь устроить водоотвод с крыши здания.
Это же уникальное явление: дождь затопил крыши зданий, причем новых,
Ну нельзя же так воровать, нельзя быть полными идиотами.
А оползни на склонах, которые были образованы в процессе строительства и благоустройства, говорят о пренебрежении минимальными требованиями строительных регламентов.
Все склоны должны быть просчитаны на устойчивость при полном водонасыщении грунтов.
В любой другой стране строительные фирмы полностью разорились бы после такого.
Но не в России. Воровали-то свои и делились с кем надо.
vasyakirin 16 июля 2018 | 13:32
fig__vvam__: Кутузов радостно трет ручки, мало на стройке отмутил так еще на укреплении и капитальном ремонте пожирует...