Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона о повышении пенсионного возраста

Этот комитет не является профильным, но его заключение необходимо.

В первом чтении правительственный законопроект Госдума планирует рассмотреть уже в эту среду.

Размер выплат пенсионному фонду из федерального бюджета в последние годы растет, к настоящему времени речь идет примерно о пятой части от общего объема расходов федерального бюджета, говорится в заключении комитета. Депутаты посчитали, что в случае сохранения инерционного сценария развития пенсионной системы и при сохранении текущих демографических тенденций социальных взносов будет не хватать на выплату текущих пенсий.

Сохранение действующего пенсионного возраста на уровне, установленном в 20-х годах прошлого века, — говорится в документе, не позволит решить задачу по увеличению пенсий и улучшению качества жизни пенсионеров. Со своей стороны, министр труда Максим Топилин, выступая на заседании комитета, сообщил, что в ведомстве разрабатывается программа повышения квалификации для тех, кто окажется в предпенсионном возрасте – на эти цели правительство готово выделить около пяти миллиардов рублей в год.