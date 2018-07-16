Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона о повышении пенсионного возраста
Этот комитет не является профильным, но его заключение необходимо.
В первом чтении правительственный законопроект Госдума планирует рассмотреть уже в эту среду.
Размер выплат пенсионному фонду из федерального бюджета в последние годы растет, к настоящему времени речь идет примерно о пятой части от общего объема расходов федерального бюджета, говорится в заключении комитета. Депутаты посчитали, что в случае сохранения инерционного сценария развития пенсионной системы и при сохранении текущих демографических тенденций социальных взносов будет не хватать на выплату текущих пенсий.
Сохранение действующего пенсионного возраста на уровне, установленном в 20-х годах прошлого века, — говорится в документе, не позволит решить задачу по увеличению пенсий и улучшению качества жизни пенсионеров. Со своей стороны, министр труда Максим Топилин, выступая на заседании комитета, сообщил, что в ведомстве разрабатывается программа повышения квалификации для тех, кто окажется в предпенсионном возрасте – на эти цели правительство готово выделить около пяти миллиардов рублей в год.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ramen 16 июля 2018 | 13:13
Если ТАК воровать, то точно НА ВАС никаких денег не хватит.
Идите нах , ребята!
gordy 16 июля 2018 | 13:17
"....разрабатывается программа повышения квалификации для тех, кто окажется в предпенсионном возрасте..."
Пошлют осваивать нефтезалежи Заполярья?
cherepovets 16 июля 2018 | 13:41
gordy: не иначе как переобучение на бетонщика. Первый же день стажировки - и в ящик.
ura_123 16 июля 2018 | 14:02
cherepovets: Днём выхода на пенсию гражданина считать день его смерти...
olegleon 16 июля 2018 | 13:13
данко, Ваш выход.
vasyakirin 16 июля 2018 | 13:21
olegleon: Вы чо, этого данку так уважаете, что превентивно сообщения пытаетесь блокировать?
olegleon 16 июля 2018 | 13:35
vasyakirin: конечно. её так забавно читать. особенно когда у неё истерика наступает ))
askol2016 16 июля 2018 | 13:19
Вот так, тихой сапой, под убаюкивающие разговоры, будто великодушный Путин смягчит или даже отменит драконовские намерения правительства, этот закон будет принят и подписан "великодушным". А дальше росгвардия будет приведена в боевую готовность и, как говорится, будем наблюдать
tinon 16 июля 2018 | 13:47
askol2016:
А кто пойдёт бастовать? Рождённые в 1959-ом? Остальным по барабану: пока ещё им рак свистнет!
До 50-ти трудно представить, с какой скоростью летит время!..
sergirusso 16 июля 2018 | 13:20
Министр труда Максим Топилин, выступая на заседании комитета, сообщил, что в ведомстве разрабатывается программа повышения квалификации для тех, кто окажется в предпенсионном возрасте – на эти цели правительство готово выделить около пяти миллиардов рублей в год.
БЫДЛО - ВО ВСЕМ БЫДЛО. БЫДЛО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕОБУЧИТЬ НИ В ЧЕМ. НИ В "КРЫМНАШЕ" НИ В ЧЕМ ДРУГОМ...
sergirusso 16 июля 2018 | 13:24
Есть такой мультфильм "Голубой щенок". Там есть рыба - пила, ОНА ПИЛИТ. Плешивец - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНОСТЬ! НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ - ЭТО НАВАЛЬНЫЙ....
vmaks 16 июля 2018 | 13:28
тЕПЕРЬ НАМ
lager23 16 июля 2018 | 13:30
Да воздастся каждому по делам его....
ura_123 16 июля 2018 | 14:00
Чё та никакой связи между повышением пенсионного возраста и ТЕКУЩИХ выплат не прослеживается. Вместо того что бы изыскивать эти 16 миллиардов долларов в год в карманах естественных монополий эти упыри норовят засунуть свои потные,крысиные лапки в наши карманы.
Может на себя любимых нужно меньше тратить?
persev Виктор Перцев 16 июля 2018 | 14:04
"министр труда Максим Топилин, выступая на заседании комитета, сообщил что в ведомстве разрабатывается программа для тех, кто окажется в пенсионном возрасте-на эти цели правительство готово выделить около пяти миллиардов в год."
ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ!!! Для этого мозги не нужны! Другого не умеют, а зарабатывать это необходимо работать.
Банкет за счёт пенсионеров 1959 года рождения, семейный бюджет которых потеряет в 2019 году от 130 тысяч рублей и больше с одного пенсионера.
balya 16 июля 2018 | 14:19
О чём это говорит? А это говорит только об одном - ср...ть мы на вас хотели, на ваши митинги и на то что живёте вы мало и что окружающая среда - помойка. Нам - хорошо! Мы ездим лечиться в Европу и в Штаты, дома у нас в Лондонах и Парижах, дачи у нас на Мальдивах или в Черногории, а вы живите в России и не вякайте, мы будем делать с вами что захотим и не мешайте нам жить в наше удовольствие.