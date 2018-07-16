В Хельсинки должна начаться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина

Обе стороны давали понять, что четко согласованной повестки этих переговоров нет.

Как сказал в интервью RТ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что саммит поможет снизить напряжение между странами

«Речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг к другу с тем, чтобы или подтвердить, или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов. Вы знаете, что отношения находятся в весьма плачевном состоянии, и вы знаете, что Россия не была инициатором такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены».

Дмитрий Песков добавил, что переговоры ни к чему не приведут, если президент США будет требовать вернуть Крым Украине. Но по другому чувствительному для США вопросу, Москва, судя по всему, готова идти навстречу – речь идет об обвинениях во вмешательстве в американские выборы.

Источник агентства РИА Новости сказал, что Москва эти обвинения отвергает, однако готова к обсуждению вопроса с закреплением взаимных обязательств.



Путин прибыл в финскую столицу для встречи с Трампом.