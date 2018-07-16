В Хельсинки должна начаться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина
Обе стороны давали понять, что четко согласованной повестки этих переговоров нет.
Как сказал в интервью RТ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что саммит поможет снизить напряжение между странами
«Речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг к другу с тем, чтобы или подтвердить, или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов. Вы знаете, что отношения находятся в весьма плачевном состоянии, и вы знаете, что Россия не была инициатором такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены».
Дмитрий Песков добавил, что переговоры ни к чему не приведут, если президент США будет требовать вернуть Крым Украине. Но по другому чувствительному для США вопросу, Москва, судя по всему, готова идти навстречу – речь идет об обвинениях во вмешательстве в американские выборы.
Источник агентства РИА Новости сказал, что Москва эти обвинения отвергает, однако готова к обсуждению вопроса с закреплением взаимных обязательств.
Путин прибыл в финскую столицу для встречи с Трампом.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasyakirin 16 июля 2018 | 13:09
Думаете, Путин больше чем на 3 минуты припозднится?
luger_max_otto 16 июля 2018 | 13:11
Если так- то Трамп попросту свалит.
roman_i_olga 16 июля 2018 | 13:18
luger_max_otto: трампчмо подождет как послушный пес
vedma2017 16 июля 2018 | 13:38
roman_i_olga:
Разве у Трампа кличка AlfaDog ?
tonight 16 июля 2018 | 13:48
roman_i_olga: Советники Трампа не советуют ему встречатся с путиным, чтоб не маратся. Ох какбы эта встреча не вышла боком Трампу. Путина все избегают раша страна изгой и лучше держатся от путина подальше. А если ещё этот гопник путин опаздает то пошел он на фиг. Но путин на встречу с Трампом не опоздает, он же не совсем дебил правда? Путин оч хочет отмену санкций поэтому будет старатся. Эта встреча нужна путину больше чтоб показать своим холопам вот мол сам Трамп со мной встретился!
pro_hanov 16 июля 2018 | 13:30
vasyakirin: vasyakirin: Великий Несменяемый Нацлидер уже опоздал на полчаса на встречу с каким-то Трампом, который через два года уйдёт на пенсию)
olegleon 16 июля 2018 | 13:11
а где рассказы, что тысячи протестующих требуют освободить Сенцова?
rampa 16 июля 2018 | 13:30
olegleon: ))))))))))))))))))))))
слушай у тебя что ли работа такая, быть вечно недовольным тем, что пишут на Эхе? Или ты реально по жизни такой зануда? Тогда мое сочувствие твоим родным и близким )))
olegleon 16 июля 2018 | 13:32
rampa: Эхо это громоотвод. так что родные и близкие видят меня добрым )))
rampa 16 июля 2018 | 13:37
olegleon: понятно. Значит у тебя предназначение такое незавидное, хаять все и всех. Хорошо, что на Эхе есть "черные списки" для таких, как ты. )))
olegleon 16 июля 2018 | 13:46
rampa: Вы можете вообще сюда не заходить, можете не читать мои записи. никто Вас не заставляет.
viewer discretion is advised
rampa 16 июля 2018 | 14:06
olegleon: ну еще чего. Мне нравится на Эхе, в отличие от "страдальцев", называющих Эхо помойкой, но с мазохистским упорством читающим и пишущим здесь каждый день. )))
olegleon 16 июля 2018 | 14:18
rampa: побойтесь бога! какая же это помойка. отличное средство пропаганды, выполняющее свои функции по "выпуску пара"
tonight 16 июля 2018 | 13:36
olegleon: Трампу советуют не встречатся с вашим гопником но Трамп намерен с ним встретится и спросить про 12 грушников-хакеров которые вмешались в наши выборы. И вообще мне обидно за свою бывшую страну (( Ну так наследить! Так топорно работать. У вас такие идиоты в ГРУ? Школьник сработал бы чище чем эти 12 козлов
olegleon 16 июля 2018 | 13:43
tonight: "советуют" кто? тот, кто убивал детей и женщин во Вьетнаме? те, кто провалил выборы 2016 года? а что им ещё делать? первый сам проиграл выборы, как и вторые. так что же ожидать от обиженных?
piter_ug 16 июля 2018 | 13:17
Расстояние Хельсинки - Гаага - 1911 км.
pravdatut 16 июля 2018 | 13:20
В РФ представление о президентах, как о царьках, все могущих решить. Но в США не так.
olegleon 16 июля 2018 | 13:23
pravdatut: но вам расскажут, что они решили по Украине и что вы делать будете. а то и без денег остаться можете, если не будете выполнять указания Запада
pravdatut 16 июля 2018 | 13:37
olegleon: Молись и дрожи, закроют потоки в Европу, будешь и пальмового масла лишен
olegleon 16 июля 2018 | 13:49
pravdatut: а ты то как жить будешь, оставшись без денег от транзита?? неужели работать начнёшь??
felik23 16 июля 2018 | 13:24
Два нарцисса https://youtu.be/CgDsOrf7OWI
pravdatut 16 июля 2018 | 13:35
Самолет Путина опоздал, встреча должна была начаться в 13,15 Напросился или будет извиняться несколько раз.
tonight 16 июля 2018 | 13:52
pravdatut: Хоть бы он вообще не долетел....
lager23 16 июля 2018 | 13:58
Начало встречи 13.30
-Здравствуй, мальчик! Как тебя зовут? (смотрит сверху вниз)
-Вова, а Вас? (смотрит снизу вверх)
-...... ( долгая немая пауза, Трамп ковыряется в вазе с чипсами выбирая наиболее лакомые кусочки, Володя шевелит лаковыми ботинками, чешет руку изредка бросая косой незаметный взор на аппонента.
Дональд делает пару жадных глотков холодной колы и рыгает ударившими в нос газами. Интерес к оппоненту падает, он вытерает руку салфеткой, медленно встаёт и уходит не попрощавшись с дежурной улыбкой на солёных от снэка губах.... его ждут дела)
Конец встречи 13.55
dekadik 16 июля 2018 | 14:09
lager23: а ещё машет от штанов своего дорогого костюма, от того места которым садятся прямо к носику мальчика Вовы.
ka_mate 16 июля 2018 | 14:06
Будет "Мюнхенский сговор".
Кинут Украину и Грузию ,а взамен получат Сирию и невмешательство
в внутренние дела западных стран(выборы,не будут агитировать в социальных сетях)
tonight 16 июля 2018 | 14:24
ka_mate: Нее, Сирию путин не может отдать никак, там же нефть-ваше всё! Единственный ресурс у раши