Евросоюз запретил поставки мяса птицы и продукции птицеводства из России из-за птичьего гриппа
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор. Ограничения касаются всех птицеводческих предприятий России. За последнее время в России в вспышки птичьего гриппа были зарегистрированы в нескольких регионах.
Комментарии5
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polikarpich 16 июля 2018 | 12:44
Молодцы! Быстро учатся.
ansata 16 июля 2018 | 12:44
Несложно догадаться куда пойдет "запрещенка".
yralez 16 июля 2018 | 12:46
Лучше бы запретили счета воров из РФ.....а куриц они нам все равно спихают.
tridrikh 16 июля 2018 | 12:47
россия тихо "вползает" в изоляцию... дичает!
tag188 16 июля 2018 | 12:55
Россию накормили пилюлями, приготовленными по её же рецептам.