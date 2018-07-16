Красноярский металлургический завод холдинга Дерипаски будет производить штамповку для автомобилей проекта «Кортеж»
Об этом говорится в сообщении холдинга EN+group.
Напомним, миллиардер Олег Дерипаска попал под санкции. Несколько месяцев назад Минпромторг обещал поддержку его компаниям.
Комментарии3
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gvzdk 16 июля 2018 | 12:41
И какой на них будет спрос? Пять штук в месяц могли бы и на коленке отштамповать....
zhrv 16 июля 2018 | 12:45
gvzdk: Спрос то Вы может и угадали, хреновая замена поставкам в штаты, а вот цена - этим нас еще могут сильно удивить.
y_y_y 16 июля 2018 | 12:55
zhrv:
///хреновая замена поставкам в штаты//
Может и хреновая, но уж лучше, чем никакой. А спрос-то будет по любому. Всех чиновников пересадить, менеджеров гос. корпораций. За ними, и обычный бизнес подтянется, аля хочу черную волгу.