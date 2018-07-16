Все туристы компании «Натали турс» вернутся в Россию до 23 июля
Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Всем, у кого не было обратных билетов, туроператоры их направят, сказала она.
4 июля «Натали турс» объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.
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noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 12:54
Бедолаги. Это всё Путен кстати. Отвлекает общественность от Скрипалей. Или от встречи с Трампом. А может и от Пусси Райт. Вот сейчас придут хохло-аналитеки, вот они объяснят.