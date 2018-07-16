Правительство собирается заняться переобучением людей предпенсионного возраста
Как рассказал сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин, на эти цели планируется выделять до 5 миллиардов рублей в год. Топилин также заявил, что Кабинет министров не планирует вносить поправки в предлагаемые параметры пенсионного возраста.
Сегодня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять правительственный законопроект в первом чтении. Своё решение должен вынести ещё профильный комитет по труду. Предполагается, что нижняя палата рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста 19-го июля.
Комментарии19
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danko_viola 16 июля 2018 | 12:38
Надеюсь бабку1 данко1 переучат валежник собирать. И вышлют из маями.
lager23 16 июля 2018 | 12:42
danko_viola: тебе, Свинжа, из этих денег не достанется ни копейки...ты необучаема!
danko_viola 16 июля 2018 | 12:42
lager23: а ты обучаема.
tvitov66 16 июля 2018 | 12:44
Когда уже начнут доплачивать за просмотр телевизера?
vasyakirin 16 июля 2018 | 12:39
не проще пенсию платить, чем два года переучивать и год до смерти работать?
olegleon 16 июля 2018 | 12:40
vasyakirin: а как тогда 5 ярдов "освоить"?
tvitov66 16 июля 2018 | 12:47
olegleon: тем более что все смараторенное уже скрымздили друзья нацЛидера - им 5 ярдоФФ как раз не хватает ... говорят парковка яхт в бухте Монте-Карло подорожала!
blindpew_33 16 июля 2018 | 12:47
vasyakirin: Вы не понимаете механизмов.
Тут другие финансовые потоки и схемы, другие карманы и т.д.
Много хороших людей и их подросших детишек, которые ещё н имеют своей кормушки.
А на пенсов и предпенсов всем наплевать, сейчас и присно и во веки веков.
peresvet73 16 июля 2018 | 12:39
На абстрактном переобучении можно отмыть бюджетные миллиарды, да! А рабочих мест, как не было, так и не будет!
yralez 16 июля 2018 | 12:41
И создадут места в бюджетных конторах ?
Опять же деньги на оклады надо.
Давайте по чесному......не платить пенсий.
Вы нам ничего, мы вам шиш вместо налогов.......побегайте за нами.
nebudbydlom 16 июля 2018 | 12:47
yralez: Нет, они себя любимых переобучать собрались для работы менеджерами в США, на случай если в России народ наконец уже взбунтуется.
odobryam_s 16 июля 2018 | 12:41
Ну норм, чо... на старости лет еще пять лет в институт. А там и пенсия! Поди плохо!
victoro 16 июля 2018 | 12:42
Что! Опять Соловки? . . .
twenty_two 16 июля 2018 | 12:43
на эти цели планируется выделять до 5 миллиардов рублей в год
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Видите, как правительство заботится о пенсионерах? )))
vasyakirin 16 июля 2018 | 12:48
twenty_two: ровно 50000 пенсионеров могут вовремя уйти на пенсию
platonnekafrin 16 июля 2018 | 12:46
Это еще наше Правительство не в курсе, что в районах, объединенных с центром только телевизором, у собесов очереди образовались. В очередях бабки с банками. В банках не моча, не кровь, а похоронные. За пазухой - бумажка. В неё бабья воля: «Прошу вернуть в трудовые ряды и принять незаконно полученное взад». Дедов в очередях почти не наблюдается, поскольку демография такая и, ну, такой у них менталитет - эгоисты.
gvzdk 16 июля 2018 | 12:46
Ну вот и схема начала вырисовываться, сейчас дума поправки сделает и станет окончательно ясно , сколько денег на этот раз они планируют сп...ть....
i_one_off 16 июля 2018 | 12:51
Программа переобучения называется "Век живи, век учись - дураком помрешь".
Без работы и без пенсии. Хоть бы стипендию платили.
ser79 16 июля 2018 | 12:51
В качестве учителей выступят здоровые нестарые мужики - пенсионеры ФСИН, МВД, ФСБ, которые находясь уже на пенсии, будут еще получать за это преподавание зарплату, типо как "работающие пенсионеры".