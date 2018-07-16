Правительство собирается заняться переобучением людей предпенсионного возраста

Как рассказал сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин, на эти цели планируется выделять до 5 миллиардов рублей в год. Топилин также заявил, что Кабинет министров не планирует вносить поправки в предлагаемые параметры пенсионного возраста.

Сегодня комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять правительственный законопроект в первом чтении. Своё решение должен вынести ещё профильный комитет по труду. Предполагается, что нижняя палата рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста 19-го июля.