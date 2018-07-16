Полиция начала проверку акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру» во время финала Чемпионата мира по футболу

Об этом РБК рассказали источник в Главном управлении МВД и подтвердил собеседник в отделе полиции Лужников.

В частности, сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли в акции состав преступления. Пока на Петра Верзилова и троих девушек составлены протоколы о нарушении двух статей административного кодекса.

Задержанные, судя по всему, по-прежнему находятся в ОВД «Лужники».