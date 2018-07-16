Полиция начала проверку акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру» во время финала Чемпионата мира по футболу
Об этом РБК рассказали источник в Главном управлении МВД и подтвердил собеседник в отделе полиции Лужников.
В частности, сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли в акции состав преступления. Пока на Петра Верзилова и троих девушек составлены протоколы о нарушении двух статей административного кодекса.
Задержанные, судя по всему, по-прежнему находятся в ОВД «Лужники».
Комментарии15
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danko_viola 16 июля 2018 | 12:36
Вот это правильно!!! Жалко бабка данко1 на поле не выбежала! Стиралась.
cattt 16 июля 2018 | 12:38
Жалко не проскочило в эфир наших каналов, да и так не плохо, хотя весь мир и так знает, что Раша - Империя Лжи!
danko_viola 16 июля 2018 | 12:40
cattt: и в шляпу.
roman_i_olga 16 июля 2018 | 12:51
danko_viola: путин завербует трампа в наши органы.
olegleon 16 июля 2018 | 12:37
- зачем писать про сам финал, если более важная мировая новость это пуськи - подумали на Эхе и второй день только об этом и пишут
podwodnik 16 июля 2018 | 12:42
olegleon: - зачем писать про сам финал, если более важная мировая новость это пуськи - подумали на Эхе и второй день только об этом и пишут
Бог с ним, с "Эхо" - удивляет то, что Вы второй день это читаете.
spb_aborigen 16 июля 2018 | 12:48
Ему по должности положено это читать.
Вот сейчас пенсионный возраст повысят и быть ему пригожинской глистой до самой смерти)
polikarpich 16 июля 2018 | 12:46
olegleon: А что-то ещё непонятное осталось про сам финал? Какие-то неясности?
pavelmistery 16 июля 2018 | 12:51
olegleon: В стране, где царит произвол, где человека могут посадить за что угодно - актуальным должен быть не футбол, а сам произвол. И поэтому ЭХО Москвы правильно и делает, что освещает задержанных девушек, которые кстати в участке оскорбляют и адвокатов не пускают.
Люди всё-таки важнее, чем какое-то развлекательное мероприятие...
podwodnik 16 июля 2018 | 12:39
"А не было у тебя, говорят, сукин сын, - умысла на теракт?"
(Место встречи изменить нельзя).
epynda 16 июля 2018 | 12:50
podwodnik: Вот именно.... Выбежали на поле в форме полициии чёрт их знает, что, в самом деле было в их сдвинутых мозгах...???
murad_manapov 16 июля 2018 | 12:47
не прошло и суток, как полиция начала проверку. сейчас юристов начнут приглашать на консультацию в мвд...
ansata 16 июля 2018 | 12:47
"Об этом РБК рассказали источник в Главном управлении МВД"
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В Главном, Карл! В Главном! И в 45 на пенсию. С полным соцпакетом. Красотища!
odobryam_s 16 июля 2018 | 12:50
Это чистая уголовка! Статья - хулиганство. Согласно УК РФ хулиганство - это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу! Что и было в случае этих подонков!
А совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, -
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
semen2026 16 июля 2018 | 12:54
а зачем боженька обассал в конце всю церемонию... видимо к счастью!)))