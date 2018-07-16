"Кремль, по некоторым данным, запретил провластным экспертам и СМИ использовать словосочетание «пенсионная реформа»"

В администрации президента боятся, что такой термин может вызвать у граждан негативные ассоциации с 90-ми годами.

Государственные и провластные СМИ, а также депутаты от «Единой России», эксперты и некоторые блогеры не могут использовать словосочетание «пенсионная реформа» — соответствующее указание им спустили «сверху» — пишет «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и Госдуме. Рекомендацию дали еще в прошлом месяце, когда правительство вносило законопроект в нижнюю палату парламента.

По информации издания, идею повышения пенсионного возраста стараются правильно подать. «Дождь» отмечает, что журналисты и политики ищут замены слову «реформа». Так, Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» говорил о том, что власти намерены изменить пенсионную систему в стране, а на сайте «Единой России» сообщается, что фракция обсуждает «совершенствование пенсионного законодательства». Еще один вариант, используемый в правящих кругах: «изменения по настройке пенсионной системы».

Закон о повышении пенсионного возраста может быть окончательно принят уже этой осенью.