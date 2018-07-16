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12:10, 16 июля 2018

Кремль, по некоторым данным, запретил провластным экспертам и СМИ использовать словосочетание «пенсионная реформа»

В администрации президента боятся, что такой термин может вызвать у граждан негативные ассоциации с 90-ми годами.

Государственные и провластные СМИ, а также депутаты от «Единой России», эксперты и некоторые блогеры не могут использовать словосочетание «пенсионная реформа» — соответствующее указание им спустили «сверху» — пишет «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и Госдуме. Рекомендацию дали еще в прошлом месяце, когда правительство вносило законопроект в нижнюю палату парламента.
По информации издания, идею повышения пенсионного возраста стараются правильно подать. «Дождь» отмечает, что журналисты и политики ищут замены слову «реформа». Так, Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» говорил о том, что власти намерены изменить пенсионную систему в стране, а на сайте «Единой России» сообщается, что фракция обсуждает «совершенствование пенсионного законодательства». Еще один вариант, используемый в правящих кругах: «изменения по настройке пенсионной системы».

Закон о повышении пенсионного возраста может быть окончательно принят уже этой осенью.

Комментарии

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andreykochnev 16 июля 2018 | 12:11

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

danko1 16 июля 2018 | 12:22

andreykochnev:
В АП выпустили методичку, которую раздали СМИ, где объясняют, что повышение пенсионного возраста гарантирует продление жизни.
Даже портянкам её выдали, они цитатами из неё сыпят.
Только власть считает людей полными идиотами, если думает, что такому бреду люди поверят, когда знают, что как не назови эту "реформу", а точнее простое повышение пенсионного возраста, люди всё понимают, что останутся без работы и без пенсии.

danko_viola 16 июля 2018 | 12:28

danko1: старая1 не сотрись. Только.

odobryam_s 16 июля 2018 | 12:13

«В проступке нет вреда, в огласке только вред.
Но не грешно грешить, коль грех окутан тайной».


Ж-Б. Мольер. «Тартюф».

vlad_sabbath 16 июля 2018 | 12:14

Классная у нас "свобода слова", правда, портянки? )))

nebudbydlom 16 июля 2018 | 12:16

vlad_sabbath: Скоро слово "пенсия" запретят. С такой-то властью....

olegleon 16 июля 2018 | 12:21

vlad_sabbath: да. придумывай что угодно, напиши "по данным источника" и публикуй свободно любую новость

pavelmistery 16 июля 2018 | 12:45

olegleon: Все популярные и посещаемые СМИ прибраны к руками и вещают то, что им скажет власть. Малопопулярные СМИ их не интересуют, они все равно не представляют опасности.
Поэтому создается ощущение, что в стране действительно свобода слова...

olegleon 16 июля 2018 | 12:47

pavelmistery: ну расскажите как ВВС прибрана к рукам. или АР. с огромным удовольствием послушаю и перестану читать их

polsan 16 июля 2018 | 12:32

vlad_sabbath: Посмотрим из каких СМИ эти слова пропадут! ))

ramen 16 июля 2018 | 12:14

Какие они смешные... Будто от этого проблема исчезнет...
"Не пугайте страусов! Пол бетонный!"

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

oleg__ 16 июля 2018 | 12:31

ramen: Решили больше не врать про РЕФОРМУ, а честно писать про ОТМЕНУ пенсий ???!!!

y3emen1 16 июля 2018 | 12:17

правильно, нельзя грабёж называть реформой, можно конечно поскромничать, и говорить просто о воровстве

vladimirbelarus 16 июля 2018 | 12:19

Какая же она ссыкливая, эта путинская воровская власть. Ограбила стариков и запретила об этом упоминать. Ложь и воровство - вот основа власти кремлёвских карликов!

platonnekafrin 16 июля 2018 | 12:23

Народ у нас, что ценный кролик. Нельзя его пугать ни ножиком, ни молотком, ни словом, с которыми вчера его собратьев били.

polikarpich 16 июля 2018 | 12:41

platonnekafrin: Конечно, ценный! Особой специально выведенной породы. Шкурку можно снимать многократно.

vladimirgornitsky 16 июля 2018 | 12:28

До сих пор врод только фамилия Навального была под запретом. Теперь, стало быть, и "пенсионная реформа". Завтра ее чего-нибудь.
А в итоге придется им весь толковый словарь русского яыка запретить использовать, поскольку, что ни скажешь, все буде вызывать негативные ассоциации с деятельностью правящих жуликов и воров.

kochar 16 июля 2018 | 12:29

Кремль, по некоторым данным, запретил провластным экспертам и СМИ использовать словосочетание «пенсионная реформа»,
а использовать вместо него : «пенсионное нововведение».
И звучит приятно и хрен поймёшь.

zhukovazhan 16 июля 2018 | 12:30

Разные ассоциации возникают, в том числе и негативные, работать станет тяжелее, тут и возраст своё дело сделает, да и на работника частник-работодатель смотрит уже давно по-другому, как на доходную часть своего бизнеса, значит, больше требований и никаких скидок на возраст.

perestarok 16 июля 2018 | 12:31

"Кремль, по некоторым данным, запретил провластным экспертам и СМИ использовать словосочетание «пенсионная реформа»"

Теперь это будет называться ЛИКВИДАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ,

yurhip 16 июля 2018 | 12:38

Они даже словоблудием не могу грамотно пользоваться. Абсолютные бездари.

murad_manapov 16 июля 2018 | 12:50

пенсионной_реформы_нет

s011ma 16 июля 2018 | 12:51

А можно ещё так сформулировать: "Забота правительства и лично нашеговсё о продлении активной жизни народа"

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