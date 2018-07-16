Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект о повышении пенсионного возраста с 2019 года

Профильным по законопроекту является комитет Госдумы по труду и социальной политике. Планируется, что нижняя палата рассмотрит правительственный проект на заседании 19 июля.

Напомним, этим документов предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.