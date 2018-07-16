Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект о повышении пенсионного возраста с 2019 года
Профильным по законопроекту является комитет Госдумы по труду и социальной политике. Планируется, что нижняя палата рассмотрит правительственный проект на заседании 19 июля.
Напомним, этим документов предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.
Комментарии8
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danko1 16 июля 2018 | 12:13
Кто бы сомневался, что любой антиконституционный закон Кремля, ГосДура, которую мы не выбирали, поддержит.
А вот вспомнить хотя бы один закон для народа, кроме бесплатного сбора валежника, сложно.
Да и тот разрешает бесплатно санитарами леса поработать.
danko_viola 16 июля 2018 | 12:19
danko1: стараядура из маями. Не сотрись. Леса. Не превращай сайт в помойку.
luger_max_otto 16 июля 2018 | 12:24
Проституток из госдуры- обратно в бордель. И нечего тут. А хутина- на пуй.
olegleon 16 июля 2018 | 12:33
danko1: вспомните закон о бюджете, которым Путин забрал из образования, медицины, обороны, развития экономики и т.д., на что должен идти госбюджет, 3,4 триллиона рублей и отдал их вам.
школьники платят за проезд в транспорте, а Вы бесплатно катаетесь. но Вы же за это не осуждаете Собянина
platonnekafrin 16 июля 2018 | 12:18
Петля сужается. Наш нынче в Хельсинки смотался, чтобы конвульсии не слушать. Скажу еще, что впечатлительный и редкий нам крокодил попался, но может, просто очень осторожный.
nebudbydlom 16 июля 2018 | 12:21
А на хрен работающему поколению пенсия?! Все равно до нее никто не доживет. Плюшевый виноградарь Дима даром что-ли медицину уничтожил?
lechak 16 июля 2018 | 12:21
Рекомендаторы мля...шоб вам жить на минимальную пенсию с 90 лет!
nebudbydlom 16 июля 2018 | 12:34
lechak: Они себе уже столько нарекомендовали и за рубеж вывезли, что пенсия им и вовсе не нужна.