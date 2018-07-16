Через час в Хельсинки должна начаться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
Со вчерашнего дня в финской столице идут акции протеста. Стороны уверяют, что фиксированной повестки дня до сих пор нет.
Как рассказал агентству РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, Россия не знает, на что готова пойти американская сторона. По его словам, в свою очередь, Москва хочет предложить возобновление диалога по стратегической стабильности. Что касается обвинений США о вмешательстве в выборы, то Россия готова к диалогу и по этому вопрос с закрепление взаимных обязательств.
Комментарии37
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danko_viola 16 июля 2018 | 12:04
Вот это правильно! Где все антиглобалисты из Германии и кокляндии, не перебили ещё всех?
patrikk_1 16 июля 2018 | 12:11
Через час в Хельсинки должна начаться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа...
Уже через час, у В.Путина пянжак хоть высох или он в мокром пойдёт?
danko_viola 16 июля 2018 | 12:15
patrikk_1: видел я вчера фото этих антиглобалистов. Одни фрики из Германии. Пару обиженных зоклов безвиз и остальные гомики и местная наркота. Получатели соц помощи. И пару полудурок в касынках. А вот наши коклы дежурные тула не идут, должны здесь стираться.
polikarpich 16 июля 2018 | 12:21
danko_viola: Кого тебе показали, того ты и видел. Это хоть понятно?
А насчёт баррикад - всему своё время, каждому овощу свой срок. ;-)
danko_viola 16 июля 2018 | 12:25
polikarpich: твои баррикады были в Киеве. Жалко тебе не прострелили в небесной сотни. А фотки на эхе были. Колотролль обиженный. Барикадный ты наш! Ехал бы вчера в Париж, пограмил вместе с козлами. Что ты стираться остался?
polikarpich 16 июля 2018 | 12:29
danko_viola: Спасибо за доброе пожелание! :-)
Ничего другого не ожидал.
zemljanka 16 июля 2018 | 12:32
Эти - договорятся...
А свободным финам - респект.
danko_viola 16 июля 2018 | 12:32
polikarpich: вешайся!
tvitov66 16 июля 2018 | 12:35
АльфаКАрлик нежится в лучх славы АльфаСамца
olegleon 16 июля 2018 | 12:04
"Со вчерашнего дня в финской столице идут акции протеста"
кажется, Эхо единственное СМИ, которое увидело только акции протеста и в упор не увидело ничего другого
polikarpich 16 июля 2018 | 12:07
olegleon: А ничего другого и нет, по сути.
danko_viola 16 июля 2018 | 12:10
polikarpich: надеюсь, коклотролль, ты уже там на баррикадах? Котлами руководишь?
lager23 16 июля 2018 | 12:30
danko_viola:
Настоящие джентльмены, расставаясь с девушкой, дарят ей блок сигарет, кофемашину и новое пластиковое окно с широким подоконником..., Валио, кто подарил тебе галоперидол или это прескрипция лечащего психиатора?
olegleon 16 июля 2018 | 12:23
polikarpich: так почитай другие СМИ, например западные. они, почему-то увидели не только протесты, но и выступление "за" и даже то, что финская полиция призвала митингующих пить воду.
а вот плакаты "в защиту Сенцова" почему то только Эхо увидело
avp235 16 июля 2018 | 12:38
olegleon:
Справедливости ради, следует отметить и заваренные в центре Хельсинки люки, что до этого было принято делать в России.
olegleon 16 июля 2018 | 12:53
avp235: т.е., например, Берлин или Кишинёв это Россия. а ведь там заваривали люки при визите президента США.
"В пятницу с историческим визитом в Кишинев приедет вице-президент США Джозеф Байден...
Также в спешке заваривают по пути следования Джозефа Байдена дорожные люки, консервируют чердаки."
"Из Греции Барак Обама направился в Германию. Там он проведёт два дня. В Берлине предприняты беспрецедентные меры безопасности. Запрещены все полеты над городом, закрыты центральные станции метро, на крышах заняли позиции снайперы, водолазы проверили дно реки Шпрее, коммунальные службы опечатали или заварили люки. "
oldpartizan 16 июля 2018 | 12:08
olegleon: у ртр и подобных, глаза соловьиным помётом замазаны
olegleon 16 июля 2018 | 12:26
oldpartizan: у ВВС или АР тоже глаза в помёте? или это у тебя мозги помётом измазаны и ты не можешь самостоятельно думать?
hata_c_krau 16 июля 2018 | 12:07
Долой окурка и димона свободу политзаключённым...
jetsam 16 июля 2018 | 12:08
и закончится встреча очередной грандиозной победой путена:
россияне будут есть еще больше пальмового масла,
еще больше коры для лечения рака, еще больше танков на полях...
"не любят нас, духа нашего не выносят" - скажет навозный жук в очередной раз.
parasuk_ 16 июля 2018 | 12:13
А чепушилы из-за поребрика вчера кричали, что организовали тысячи протестующих. А по факту смогли мобилизовать только с десяток наших либерашек и находящихся в финке хохлобайтеров :)
scorpio_ 16 июля 2018 | 12:13
- Что вы ожидаете от встречи Путина с Трампом?
- Ничего особенного. Намного больше ожидания от встречи Путина с Каддафи.
polikarpich 16 июля 2018 | 12:18
scorpio_: Это лайк!!! :-)))
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 12:14
В Хельсинки резко подорожали мороженные курицы, гвозди, балаклавы и молотки. По всему городу стоит стук по брусчатке, и влажный шелест. И только отсутствующий на этом празднике жизни французский сиделец русский художник Павленский, тихо плачет в парижском каземате...
parasuk_ 16 июля 2018 | 12:17
noxepy_7_40_: Таки да. На границе с финкой уже стоят фуры с покрышками. Требуется максимальный репост :)
andre_klimov 16 июля 2018 | 12:24
parasuk_:
Финляндия имеет сухопутные границы с Россией, Швецией и Норвегией. Вопрос - зачем России покрышки? :))
tvitov66 16 июля 2018 | 12:38
andre_klimov: завод Nokian Hakkapeliitta во Всеволожске уже полгода эрегирует
neon999 16 июля 2018 | 12:14
Ну встреча. Радости-то у журналистов ЭМ - полные штаны.
prostovanya 16 июля 2018 | 12:16
Нашему государю пока важен сам факт встречи... Да и всё пока.
tvitov66 16 июля 2018 | 12:41
prostovanya: вы как Императора назвали? Государем он был ДО взятия крымской провинции
alexisgross072018 16 июля 2018 | 12:47
tvitov66: Он еще дажена почетного консула не наработал 4)) Но работа идет - Калигулу в армии звали 2Сапожком", а этого однокурсники по слухам - "Окурок"
tvitov66 16 июля 2018 | 12:53
alexisgross072018: что значит "не наработал"? - во время "Собчака" с Броннецкой в Финляндию автопоезд с зеленой бумагой ходил строго по расписанию!
putin2018 16 июля 2018 | 12:27
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
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russkiy_ukrainezh_v_krbimu 16 июля 2018 | 12:28
Крым не наш !
danko_viola 16 июля 2018 | 12:30
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: не ваш. Даже холлы это уже поняли.
alexisgross072018 16 июля 2018 | 12:41
В 13:05 это эпохальное посмешише начнется, а в 16:50 начнется пресс-конференция;)) На все про все чуть больше 3 часов, по всем спектра вопросов. Мультик и показывали и то дольше.
В совковые времена так проводились отчетно-перевыборные собрания - А теперь коротенько пробежимся по повестке дня !!! И самый важный пункт - о бабах !!!
andre_klimov 16 июля 2018 | 12:54
alexisgross072018:
Ну, не обсуждать же, что в сеть выложили Pegasus и теперь все российские банки попали под угрозу. Российский код против российских банков...