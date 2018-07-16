Через час в Хельсинки должна начаться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа...

Со вчерашнего дня в финской столице идут акции протеста. Стороны уверяют, что фиксированной повестки дня до сих пор нет.

Как рассказал агентству РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, Россия не знает, на что готова пойти американская сторона. По его словам, в свою очередь, Москва хочет предложить возобновление диалога по стратегической стабильности. Что касается обвинений США о вмешательстве в выборы, то Россия готова к диалогу и по этому вопрос с закрепление взаимных обязательств.