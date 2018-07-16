Федеральная Антимонопольная Служба не рассчитывает на резкие скачи цен на бензин
Для этого власти предприняли ряд соответствующих мер, — сказал замглавы регулятора Максим Овчинников.
«Мы выдали порядка восьми предупреждений хозяйствующим субъектам, действующим на этом товарном рынке. Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что будет снижаться налоговая нагрузка. Доля цены бензина у нас — 60%, по сути дела, это налоговая нагрузка на предприятия нефтяного сектора. Нам кажется, этот комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию, и в ближайшее время никаких ценовых шоков мы не ожидаем».
За последние полгода цены на топливо в России поднялись в среднем на восемь процентов.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 11:39
Никаких резких скачков не будет, а будет плавный и неуклонный рост цен не только на бензин, но и на все товары и услуги.
askol2016 16 июля 2018 | 11:40
ФАС не рассчитывает, а Сечин очень даже рассчитывает! А кто круче в этой стране?
nebudbydlom 16 июля 2018 | 12:32
askol2016: А вот покажем Сечину фигу и пересядем на лошадок!
Весь мир на "Теслу" пересядет, а мы, впереди планеты всей, на самый экологичный транспорт - телегу и арбу.
s011ma 16 июля 2018 | 12:53
askol2016: Да, и винишко с колбасой (которые потом превратятся в $2000000) у него в сумке ещё найдётся.
nitsahon 16 июля 2018 | 11:43
да уже одного большого скачка цен ( с начала года), думаю, всем будет более чем достаточно... а пропустило его именно правительство, оставившее многие процессы в стране на " после выборов"...
дальше уже маневрировать с акцизами у них, к сожалению, не получится... и ФАС ничего не сделает..
polsan 16 июля 2018 | 11:51
Цены на бензин будут постепенно расти, медленно но верно, что окажет влияние на рост всех товаров и услуг. Скачков точно не будет больших, но повышение будет продолжатся.
ansata 16 июля 2018 | 11:46
Нам кажется, этот комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Когда "кажется" креститься надо, говорят проходит.
glotze7 16 июля 2018 | 11:52
Во всём виноваты скачи. Ну просто во всём :) Резкие такие.
balkin 16 июля 2018 | 12:13
По состоянию на 01.01.18 цена бензина АИ-92 - 38.49 на 15.07.18 - 41.90 = +8,9
АИ-95 - 41,60 - 45.40 = +8.3
дизель - 40.07 - 43.96 = +8.0
газ - без изменений 16.50
https://autotraveler.ru/russia/dinamika-izmenenija-cen-na-benzin-v-rossii.html
Такие вот данные. Для агрегации нужно бы еще объемы дневного сбыта топлива на даты, но их не нашел.
В то же время, к примеру, в Ростове 92-й бензин сегодня стоит (http://www.benzin-cena.ru/benzin/118-rostov-na-donu-ceni-v-rubljah) сегодня :
Газпрома - нет данных (в пятницу была 44.99)
Башнефти, - 44.32
Шелла - 43.99.
По-моему, слегка отличается от средней по больнице
srk2658lu 16 июля 2018 | 12:26
Так и до этого не рассчитывали!