Федеральная Антимонопольная Служба не рассчитывает на резкие скачи цен на бензин

Для этого власти предприняли ряд соответствующих мер, — сказал замглавы регулятора Максим Овчинников.

«Мы выдали порядка восьми предупреждений хозяйствующим субъектам, действующим на этом товарном рынке. Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что будет снижаться налоговая нагрузка. Доля цены бензина у нас — 60%, по сути дела, это налоговая нагрузка на предприятия нефтяного сектора. Нам кажется, этот комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию, и в ближайшее время никаких ценовых шоков мы не ожидаем».

За последние полгода цены на топливо в России поднялись в среднем на восемь процентов.