Кремль запретил провластным СМИ и блогерам употреблять термин «пенсионная реформа»
Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и Государственной думе. Власти опасаются, что слово «реформа» может ассоциироваться у населения с 90 годами и вызывать негативную реакцию.
Рекомендация поступила ещё в июне, когда правительство внесло в Госдуму законопроект повышении пенсионного возраста. Рассказал источник «Дождя» в нижней палате российского парламента.
Комментарии23
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pit_heap 16 июля 2018 | 11:39
Ну вот...Сразу станет видно сколько независимых СМИ в России.Цифра немало удивит критиков режима)))
pavelmistery 16 июля 2018 | 11:53
pit_heap: Независимые СМИ есть, но их аудитория настолько мала, что режиму их нечего боятся. А те СМИ, у которые аудитория была очень высокой, либо по принуждению вынуждены работать на власть, либо закрылись, а хозяева тихо гниют в тюрьмах...
trans 16 июля 2018 | 11:40
И правда, какая это реформа?! Перераспределение денег внутри страны пользу олигархов и чинуш. А на стариках путинская власть как всегда экономит.
andygo__ru 16 июля 2018 | 11:40
Бл.... ппц горному козлику. Да и собачку жалко (всхлип)
ppvngavr 16 июля 2018 | 11:41
Полный кретинизм. Уже слово пугает до смерти. А что же дальше?
vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 11:41
Здесь подойдёт термин "Хромосомно-Духовное послание свыше".
tks 16 июля 2018 | 11:52
vasya_von_smetankin: Интересно, какой период будущие историки назовут словом "хромосомие"?
yralez 16 июля 2018 | 11:41
Аааа....пенсионная прибавка, так ?
В смысле старики будут дольше жить и больше получать.
Хайль....вождь..
omichka 16 июля 2018 | 11:44
Уже и слов боятся.
Зато название автомобиля "Каратель", вероятно ласкает слух
marika919 16 июля 2018 | 11:47
Конечно же это не реформа. Это мошенничество и грабеж.
tks 16 июля 2018 | 11:47
Нет слова - нет и явления?
Значит, есть что скрывать, и есть по поводу чего обманывать людей.
Симптоматично.
spb_aborigen 16 июля 2018 | 11:48
Правильно: пенсионный дефолт.
buzukin1912 16 июля 2018 | 11:48
Шо - жопа есть, а слова нет? Выходит, старая евролесбиянка покруче распиаренных евробратьев Стругацких предвидела будущее :)
tag188 16 июля 2018 | 11:51
Власти опасаются, что слово «реформа» может ассоциироваться у населения с 90 годами и вызывать негативную реакцию.
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Ага, а если слово "реформа" не употреблять, то народ сразу перестанет негативно реагировать на повышение пенсионного возраста.
И люди, с таким уровнем умственного развития, выдающие такие рекомендации и запреты, сидят если что, не где-нибудь на лавочке в подворотне, а на верхних уровнях власти.
sempai 16 июля 2018 | 11:52
Так это все тот же подход, что и с запретом произносить фамилию " Навальный "...И Путин ни в коем случае ничего специально не скажет про пенсионную " реформу "...Это все делается с тем, чтобы не повышать статус этого вопроса...Он подпишет этот закон ( о возрасте выхода на пенсию ) так , между делом, как ни в чем не бывало...Как подписывает , напрмер, закон о праздничных днях на следующий год...или о количестве дней на зимних каикулах
ramen 16 июля 2018 | 11:55
Горит под ногами земля у демонов!
Всего лишь СЛОВ испугались, ПРИДУРКИ!
neyexo 16 июля 2018 | 12:00
Правильно
Не нужно выдумывать, реформы нет.
Просто повышение (резкое, пора уже, сколько можно нянчиться) повышение пенсионного возраста.
krestianin_067rus Михаил Никитин 16 июля 2018 | 12:00
А что вместо? «Грабеж стариков»? Или «пенсионная афера»? :(((
neyexo 16 июля 2018 | 12:06
krestianin_067rus:
Если сказать реформа - народ подумает, ах, оказывается с реформами не закончили, а обещали стабильность, все так полюбили стабильность
delovoy_podolsk 16 июля 2018 | 12:06
Ну, вертуальщики, ну отчебучили! Они действительно полагают, что словосочетание в состоянии скрыть суть происходящего. Показатель кретинизма налицо! Как и переименование милиции в полицию. А если Россию переименовать в Святую Русь - она святой станет? А если мошеннику Абрамовичу выдать много-много денег он станет индустриализатором страны? А если вору и бездарю дать завод, назвав его директором завода, он станет полноценным директором завода?
abuvgrobu 16 июля 2018 | 12:10
Да запретить-то можно, можно даже обязать говно называть исключительно сладкой конфеткой. Только оно, говно в смысле, от этого говном быть не перестанет и в конфету не превратится..
margo 16 июля 2018 | 12:21
Фаина Раневская, узнав, что в русском литературном языке нет слова "жопа":
" странно, слова нет, а жопа есть…"
a_m_59 16 июля 2018 | 12:26
Правильно, какая же это реформа...Это отмена пенсий для большинства людей, которые до 65 лет не доживут...