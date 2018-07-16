Кремль запретил провластным СМИ и блогерам употреблять термин «пенсионная реформа»

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и Государственной думе. Власти опасаются, что слово «реформа» может ассоциироваться у населения с 90 годами и вызывать негативную реакцию.

Рекомендация поступила ещё в июне, когда правительство внесло в Госдуму законопроект повышении пенсионного возраста. Рассказал источник «Дождя» в нижней палате российского парламента.